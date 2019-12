O volante Luiz Otávio não seguirá no Paraná Clube para a próxima temporada. Embora tivesse vínculo com o Tricolor até dezembro de 2021, o atleta foi vendido para o Tombense-MG, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube tem parceria com o empresário Eduardo Uram. O valor da negociação não foi revelado, mas ajudou o clube a quitar um mês de salários atrasados, além de ficar com uma parte dos direitos do atleta.

Aos 22 anos, o jogador se firmou na equipe paranista nesta temporada, atuando em 45 jogos, sendo titular em 42 oportunidades, marcando um gol. Na Série B jogou por 37 rodadas. Porém, apesar de ter sido revelado no próprio Paraná, demorou para ter oportunidades.

Primeiro, foi emprestado em 2017 ao Athletico, pelo qual jogou o Campeonato Paranaense. Depois, voltou ao Tricolor para a disputa da Série B, entrando em campo nove vezes, mas somente uma vez como titular. Em 2018, foi emprestado para o Santa Cruz e para o CRB, retornando ao Paraná Clube para a atual temporada, quando se destacou, mas acabou não ficando. No total, ele jogou 54 partidas com a camisa paranista.

Quem também não fica é o jovem goleiro Murillo Lopes, de 19 anos. Ele tinha vínculo até o fim de 2022, mas acertou seu adeus ao clube que o formou. O atleta ainda não estreou no profissional.

Por outro lado, o zagueiro Fernando Timbó renovou seu vínculo com o Paraná. O contrato do defensor era até o último dia 10, mas acabou prorrogado para o Campeonato Paranaense de 2020. Em 2019, ele atuou em dez jogos apenas.

Fernando Timbó jogou dez jogos em 2019, mas ganhou mais uma chance pro ano que vem. Foto: Felipe Rosa/Arquivo

Ele começou a temporada como titular, mas foi perdendo espaço no fim do Estadual para a dupla Rodolfo e Eduardo Bauermann. Na Série B, o cenário não mudou e jogou somente duas vezes. A última partida foi em agosto, diante do São Bento, pela 16ª rodada da Série B.

A prorrogação de Fernando Timbó e as rescisões de Luiz Otávio e Murillo Lopes já foram publicadas no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

