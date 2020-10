Ídolo do Paraná e atual auxiliar técnico da equipe, o ex-jogador Lúcio Flávio está de saída do Tricolor. O ex-atleta pediu para deixar o clube, pois está próximo de um acerto com o Botafogo para ser auxiliar permanente da comissão técnica do clube carioca.

Lúcio Flávio havia acertado o seu retorno ao Paraná para ser auxiliar técnico de Claudinei Oliveira em 2018. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o ex-atleta também já havia tido uma segunda passagem pelo clube como jogador em 2012, quando ficou até 2015 e comemorou mais de 300 jogos pela equipe.

O auxiliar também possui uma identificação grande com o Botafogo. Como jogador, Lúcio Flávio vestiu a camisa do alvinegro entre 2006 e 2008 e também em uma segunda passagem entre as temporadas de 2009 e 2010.

