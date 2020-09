O atacante Jenison, artilheiro do Paraná na última temporada, ganhou R$ 352 mil do Tricolor na Justiça. A informação foi publicada pelo ge.com e confirmada pela Tribuna do Paraná.

publicidade

A vitória do centroavante aconteceu em primeira instância e o clube pode recorrer nos tribunais. Jenison se despediu do Paraná no fim do ano passado e acertou com o Novorizontino no início desta temporada.

>> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B!

O atacante alegou na 21ª Vara do Trabalho que o Tricolor não havia pago alguns salários – outubro, novembro, dezembro, 13º, premiação, FGTS, luvas por renovação e direito de imagens. O atleta até possuía contrato com o clube, mas obteve a rescisão após não entrar em acordo com a diretoria.

Com a camisa do Paraná, Jenison disputou 47 partidas e marcou 16 gols. Atualmente, ele disputa a Série B pelo líder Cuiabá.

+ Mais do Tricolor:

publicidade

+ Paraná terá teste de fogo contra o Figueirense pela Série B

+ Thales se despede do Paraná e diretoria garante reposição

+ Paraná contrata atacante, terceiro reforço vindo da Ferroviária-SP

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?