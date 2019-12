O atacante Jenison está de saída do Paraná Clube. Com salários atrasados, o jogador entrou na Justiça na última sexta-feira (13) para rescindir com a equipe paranaense. O valor cobrado é de aproximadamente R$ 350 mil. A ação tramita na 21ª Vara da Justiça do Trabalho de Curitiba.



Com dificuldades financeiras, o Tricolor deve os vencimentos de setembro, outubro e novembro de direitos de imagem e dois meses de salários ao atleta. A rescisão do atacante com o clube depende de uma liminar, que deve sair somente em janeiro.



Na semana passada, a direção e o representante do atleta tentaram fazer um acordo para a liberação, com o pagamento de uma quantia menor que a devida para liberação imediata, mas o clube alegou que não tinha recursos. Sem resolução, a opção foi entrar com uma ação judicial.



Durante a reta final do Brasileiro, ele recebeu sondagens de times paulistas e do CRB. O Novorizontino, que disputa a primeira divisão do Paulistão, é o destino mais provável para 2020.



Vindo do Cuiabá, Jenison tinha contrato até o final do Brasileiro, mas a diretoria paranista aumentou seu salário e renovou o vínculo até o final de 2020, em maio deste ano, logo após o Estadual.



Artilheiro da temporada, Jenison marcou 17 gols e teve seu melhor ano na carreira: nove na Série B, três na Copa do Brasil e cinco no Estadual. O centroavante ainda deu três assistências no ano, o terceiro do time no quesito.



O Paraná não deu promessas de pagamento a jogadores e funcionários. A diretoria, através da Justiça, está arrendando o departamento de futebol por não ter perspectivas de receitas na próxima temporada.



Os empresários Sérgio Malucelli e Eduardo Uram são os interessados. O vencedor, que será escolhido pelo Conselho Deliberativo, precisa depositar R$ 2,3 milhões em juízo, que serão utilizados para o pagamento dos vencimentos atrasados em janeiro.

