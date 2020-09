Entre os reforços contratados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Higor Meritão tem sido um dos grandes destaques da campanha do Paraná, líder da competição.

O jogador desembarcou na Vila Capanema há pouco mais de um mês e tomou conta da proteção da defesa, chegando muito bem também no ataque. Meritão marcou o seu primeiro gol com a camisa paranista na vitória sobre o CRB por 2 a 0, na última segunda-feira.

Vínculo com o clube

Higor Meritão, 26 anos, já vestiu a camisa do Paraná em dez jogos – nove pela Série B e um pela Copa do Brasil. O contrato do volante com o clube é de empréstimo – ele pertence à Ferroviária – e é válido até o final da Série B.

Entretanto, assim como o caso de alguns outros jogadores que vieram de empréstimo, o Tricolor corre o risco de perdê-lo se alguma outra equipe demonstrar interesse e a Ferroviária solicitar o retorno do atleta.

Recentemente, o Paraná perdeu o zagueiro Thales e o atacante Gustavo Mosquito, que foram chamados de volta por seus clubes.

