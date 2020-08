O Paraná segue invicto e na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (18), o Tricolor venceu de virada por 2 a 1 o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida foi valida pela quarta rodada da competição e o time paranista, com dez pontos, segue na primeira colocação. Os gols paranistas foram assinalados por Bruno Gomes, aos 17, e Jhony Douglas, aos 29, do segundo tempo.

Durante todo o primeiro tempo, o Guarani dominou o jogo. Trabalhando a bola desde a saída no campo defensivo, o Bugre valorizou a posse de bola, com uma porcentagem que fechou a primeira etapa em 61% contra 39% do Paraná. Os donos da casa tiveram as melhores chances e aos 27 minutos, Bruno Sávio, balançou as redes. O atacante mandou um chute forte de fora da área no meio do gol e Alisson não alcançou.

Tricolor volta outro time na etapa final

No segundo tempo, o Paraná se mostrou mais agressivo e desde os minutos iniciais buscou o placar, que veio de virada. O primeiro gol foi assinalado aos 17 minutos. Paulo Henrique lançou da direita e Bruno Gomes conseguiu chegar a tempo para mandar para o fundo das redes. A virada veio aos 29, com Jhony Douglas. Em cobrança de escanteio de Jean Victor, o volante paranista mandou uma cabeçada e decretou a virada.

Foi mais uma virada do time paranista, que já havia vencido por 3 a 1 o Juventude, pela terceira rodada. O próximo compromisso do Paraná no Brasileirão será no domingo, diante do Operário, o segundo colocado da Série B, na Vila Capanema, às 11h.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

4ª Rodada

GUARANI 1X2 PARANÁ

Guarani: Jefferson Paulino; Pablo, Wálber, Didi e Bidu; Deivid, Eduardo Person (Igor Henrique), Lucas Crispim e Giovanny (Rafael Costa); Waguininho e Bruno Sávio (Cristovam).

Técnico: Thiago Carpini

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan (Hurtado); Gabriel Pires (Kaio), Andrey (Thiago Alves) e Bruno Gomes (Marcelo).

Técnico: Allan Aal.

Gols: Bruno Sávio, 27 do 1º (GUA); Bruno Gomes,17, Jhony Douglas, 29 do 2º

Cartões amarelos: Waguininho (GUA); Gabriel Pires (PAR)

Local: Brinco de Ouro – Campinas – SP

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Marconi Helbert Vieira (MG) e Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (MG)

