Um dos principais jogadores do Paraná Clube na temporada 2019, o goleiro Thiago Rodrigues não ficará para a próxima temporada. O jogador foi anunciado nesta sexta-feira (27) pelo CSA, com contrato até o final do ano que vem.

O arqueiro tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2020, mas, diante das dificuldades financeiras que o clube atravessa, acabou sendo liberado e acertou com a equipe alagoana, que disputou a Série A e acabou rebaixada.

Aos 31 anos, Thiago Rodrigues foi revelado pelo próprio Paraná Clube, em 2008, e após rodar por Rio Branco, Caxias, Guarani e Figueirense, retornou em 2018, quando foi reserva de Richard.

Nesta temporada, se firmou como titular, capitão e um dos líderes do grupo. No total, disputou 43 partidas, sofrendo 39 gols.

