Esta temporada poderá ser a grande chance para o goleiro Alisson, do Paraná. Isso porque o camisa 1 paranista começa o ano de 2020 como o dono da meta.

Com a saída de Thiago Rodrigues, ídolo paranista, para o CSA, Alisson ganha a titularidade e a chance de mostrar seu trabalho. Nesta terça-feira (14), o atleta falou à imprensa no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras, prometendo que o grupo vai jogar cada partida do Paranaense como se fosse uma final.

O jogador de 24 anos chegou ao Tricolor em 2019, mas atuou apenas em oito oportunidades, sempre que Thiago Rodrigues não estava apto a jogar, seja por lesões ou suspensão. Agora, Alisson aposta na continuidade que terá para conquistar a torcida do Paraná.

“Sinto que estou mais maduro. Experiência se ganha vivenciando. Quando se tem sequência, se tem mais chance de mostrar mais o futebol. Vou procurar sempre dar o melhor e garantir continuidade”, comentou.

Ainda que seja desafiador substituir um atleta com tanta identificação com a torcida, Alisson garantiu que se sente pronto. Thiago Rodrigues, de 31 anos, foi revelado pelo próprio Paraná e no final de dezembro deixou a Vila Capanema para defender o CSA.

“É um grande desafio, mas venho me preparando para isso. Aproveitei a oportunidade que tive e vou buscar jogo a jogo mostrar meu trabalho”, comentou.

O Tricolor estreia no Paranaense domingo (19), ás 16h, diante do Rio Branco, em Paranaguá. Ainda que a diretoria paranista tenha deixado claro que a prioridade do time é a Copa do Brasil, o atleta diz que o grupo está motivado para fazer uma boa campanha no Estadual.

“A gente acredita no projeto, no clube. Nossa primeira final é com o Rio Branco. Creio que com muito trabalho podemos superar as dificuldades”, arrematou.

