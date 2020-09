O gerente de futebol do Paraná Clube, Alex Brasil, foi suspenso por 40 dias pela 4ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento nessa quinta-feira (40).

Desta forma, o dirigente não viajou com a delegação para a partida deste sábado (26), contra o Brasil-RS, em Pelotas. O clube já recorreu ao pleno do tribunal, mas a decisão do efeito suspensivo ainda não foi tomada.

Alex Brasil foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) – ameaça (243-C ) e ofensa moral (243-F) – após os relatos do árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro na súmula da partida contra o Vitória, em 29 de agosto.

A defesa do Tricolor conseguiu desclassificação das denúncias e o dirigente acabou enquadrado em um artigo mais brando, que fala em “ato contrário à moral desportiva”. Como tem um longo histórico de condenações do STJD, o dirigente não pegou pena mínima, que era de uma partida.

