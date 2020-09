O Paraná terá mudanças diante do Brasil de Pelotas, neste sábado (26), às 18h30, no Bento Freitas, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O único desfalque do Tricolor é o volante Jhony Douglas, que terá que cumprir suspensão. Karl será o seu substituto.

Outra modificação no setor ofensivo é o retorno de Andrey, que havia cumprido suspensão diante do CRB, no lugar de Marcelo.

Confira a classificação completa da Série B!

Com isso, o Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício e Jean Victor; Higor Meritão, Karl (Kaio) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Andrey e Bruno Gomes.

