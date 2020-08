Apesar da eliminação do Paraná Clube nas quartas de final do Paranaense, o zagueiro Fabrício vem se tornando um dos pilares do time na temporada. Com três gols, o defensor vem se destacando não só lá atrás, mas também se tornando uma arma ofensiva.

publicidade

O gol mais decisivo foi o do empate na vitória por 3×2 sobre o Bahia de Feira, pela Copa do Brasil, ainda antes da paralisação do futebol.

“Só tenho que agradecer ao elenco, a confiança do grupo, da torcida em mim, isso contribui muito para essa fase. O momento também é de sorte. Meu foco e minha função é defender e ajudar o Paraná a sofrer o menor número de gols possível”, disse Fabrício, em entrevista à TV oficial do Tricolor.

As boas atuações não conquistaram só a torcida, que vem vendo no zagueiro o ponto alto da equipe, mas também do técnico Allan Aal. Não à toa, o jogador é o capitão paranista e homem de confiança do treinador.

“São líderes que vão aparecendo naturalmente. O Fabrício pela personalidade, qualidade técnica e pela confiança que temos nele, acaba tendo um destaque maior, mas o parceiro dele, o Thales, dá o equilíbrio. Ele mesmo não tendo uma qualidade técnica como o Fabrício, dá o contra-ponto e os dois fazem uma dupla de zaga muito boa e estamos bem servidos nessa posição”, ressaltou Aal, ainda depois da derrota por 2×1 para o Coritiba.

publicidade

+ Cristian Toledo: Pra aplaudir de pé: Trio de Ferro unido pra ajudar quem precisa

Os elogios são mútuos e o zagueiro também destacou a importância do técnico para esta fase que vem vivendo em 2020.

“Sou suspeito pra falar do Allan. É um cara exemplar, fora de série, tem um jeito de pensar muito parecido e sou muito grato a ele. Desde o ano passado conversamos muito e ao meu modo de enxergar é um excelente treinador”, completou.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná mais perto do acerto com volante do futebol paulista

+ Paraná tem mudança de horário nos dois primeiros jogos da Série B

+ Athletico, Coritiba e Paraná se unem em causa nobre

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?