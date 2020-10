O setor defensivo do Paraná deverá ter duas mudanças para o confronto diante do CSA, pela 15ª rodada da Série B. O jogo acontecerá neste sábado (9), às 18h30, em Alagoas.

Na lateral direita, Toninho fará seu segundo jogo com a camisa do Paraná, já que Paulo Henrique cumpre suspensão automática. Na zaga, Salazar deve retornar para formar a dupla com Hurtado. O jogador desfalcou o time nas duas últimas partidas por conta de dores musculares. No meio, Higor Meritão também pode voltar entre os titulares na vaga de Karl.

Toninho foi titular no empate em 2 a 2 com o Confiança, na estreia da Segundona. Na ocasião, Paulo Henrique testou positivo para Covid-19, resultado considerado como falso dias depois. O atleta já tinha contraído a doença na pré-temporada.

Já Salazar volta à equipe após tratar de uma pequena lesão na posterior da coxa. O jogador sentiu dores musculares após o empate em 1 a 1 com a Chapecoense, na Vila Capanema, na 12ª rodada. O zagueiro foi substituído por Roberto, que teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Caso Salazar não comece entre os 11, o volante Luan será improvisado na função, assim como fez quando entrou no último jogo.

Caso queira mexer no ataque, o treinador poderá promover Bruno Xavier na vaga de Gabriel Pires e Andrey no lugar de Marcelo. O centroavante Léo Castro também deve seguir na posição.

O provável time do Paraná tem: Alisson; Toninho, Salazar (Luan), Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Bruno Xavier), Marcelo (Andrey) e Léo Castro.

