O meio-campo Dudu não faz mais parte do elenco do Paraná. O jogador, de 21 anos, retornou ao Vasco da Gama, após não ter espaço no Tricolor. Pelas redes sociais, o meia confirmou a despedida e desejou sucesso ao clube.

Com a camisa paranista, Dudu fez apenas quatro jogos – todos pelo Campeonato Paranaense. Em três deles, o meia entrou no decorrer e em apenas uma partida largou como titular.

Com a saída do meio-campista, o técnico Allan Aal fica com seis opções para o setor, sendo que algumas estão sendo utilizadas como pontas. São eles: Renan Bressan, Michel, Guilherme Biteco, Gabriel Pires, Thiago Alves e Kennidy.

