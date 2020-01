O elenco do Paraná ainda não está fechado. Segundo o diretor de futebol Alex Brasil mais três reforços devem chegar nesta semana ao Ninho da Galha. Para 2020, o Tricolor já contratou 12 jogadores e promoveu para o elenco profissional outros cinco atletas da base que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020.

“Esperamos mais duas ou três peças para fechar o elenco e ter um grupo dentro da nossa realidade, junto com os meninos que subiram da Copa São Paulo”, resumiu o diretor em entrevista às Rádios Banda B e Transamérica, ainda antes do empate por 0 a 0 com o Rio Branco na estreia do Paranaense.

O primeiro nome a chegar à Curitiba, de acordo com a Rádio Transamérica, deve ser o goleiro Marcos, que pertence ao Goiás e chegaria por empréstimo. O Paraná ainda busca um centroavante. Se os três atletas realmente chegarem, o elenco paranista terá 35 atletas.

Todos os jogadores que chegaram ao clube até o momento têm um perfil jovem e não estavam tendo espaços nas suas equipes de origem. Das 12 caras novas da temporada, cinco estrearam com diante do Leão da Estradinha: Rafael França, Thales, Gabriel Kazu, Gustavo Mosquito e Marcelo

Confira os jogadores contratados e promovidos da base para 2020:

Goleiro: Gabriel (base)

Zagueiros: Thales, Facundo Falcón e Guilherme Lacerda (base)

Laterais: Paulo Henrique, Rafael França e Hulk

Volantes: Gabriel Kazu, Kaio, Kriguer (base) e Carlos Dias (base)

Meias: Dudu, Robson e Michel

Atacantes: Gustavo Mosquito, Marcelo e Ruan (base)

