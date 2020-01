Rio Branco e Paraná ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo (19), na Estradinha, em Paranaguá, pela estreia do Campeonato Paranaense. O Tricolor, com muitas mudanças em relação ao ano passado, sofreu com a falta de entrosamento e errou muito no momento da finalização.

Rafael Furtado teve duas grandes chances, mas perdeu na pequena área. O Leão da Estradinha, por sua vez, foi melhor, mas não conseguiu furar o gol de Alisson.

Agora, o próximo desafio do Tricolor será o Cascavel CR na quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Já o Rio Branco encara o Coritiba também na quinta-feira (23), às 20h, no Couto Pereira.

O jogo

Com quatro estreantes, Rafael França, Thales, Gabriel Kazu e Gustavo Mosquito, o Tricolor dificuldades no primeiro tempo. O Rio Branco, dono da casa, aproveitou o maior tempo de preparação e entrosamento para mostrar serviço. O Leão da Estradinha exigiu boas defesas do goleiro Alisson, que foi o grande destaque do primeiro tempo.

E não demorou para os anfitriões assustarem o adversário da capital. Logo no pontapé inicial, Salazar foi lançado na área, desviou de cabeça para Kaio Wilker, que chutou para a defesa do goleiro. Depois, Balotelli arriscou de fora da área e novamente o camisa 1 paranista garantiu a segurança da meta. O Tricolor respondeu com um chute cruzado de Gustavo Mosquito, que ia chegando para Rafael apenas completar para o gol, mas Luis Roberto tirou no momento do chute. A etapa inicial foi movimentada, mas sem gols.

No segundo tempo, a partida seguiu com grandes oportunidades, mas os times não conseguiram tirar o zero do placar. Zezinho, livre na área, cabeceou a bola para fora. Do lado do Tricolor, Rafael Furtado perdeu uma grande oportunidade na pequena área, que o goleiro Dalton salvou com os pés. A única vez que a rede foi balançada, o gol não valeu. O atacante Balotelli estava em posição de impedimento ao empurrar de cabeça a bola para a meta de Alisson.

Próximos jogos

23/01, Olímpico Regional: Cascavel CR x Paraná

26/01, Vila Capanema: Paraná x Coritiba

30/01, Vila Capanema: Cianorte x Athletico

Ficha técnica

1ª fase – 1ª rodada

Rio Branco 0 x 0 Paraná

Rio Branco

Dalton; Luis Roberto, Salazar, Renato e Higor; Paulo Henrique, Zezinho (William Batoré), Filipe Santos (Bruno Andrade) e Felipe Nunes (Douglas); Kaio Wilker e Balotelli. Técnico: Tcheco.

Paraná

Alisson; Rafael França (Bruno), Thales, Fabrício e Juninho; Jhony Douglas, Gabriel Kazu e Andrey; Gustavo Mosquito (Thiaguinho), Raphael Alemão (Marcelo) e Rafael Furtado. Técnico: Allan Aal.

Local: Estradinha (Paranaguá)

Árbitro: Marcos Vinícius Soares Martins

Assistentes: Daniel Cotrim de Carvalho e Ricardo Alexandre Santos

Cartões amarelos: Douglas, Paulo Henrique e Renato (RIO); Jhony Douglas e Thales (PRC)

Renda e público: não disponíveis

