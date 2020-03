O diretor de futebol do Paraná Clube, Alex Brasil, admitiu a chance de o Campeonato Paranaense, assim como outros estaduais, ficar sem um campeão em 2020, por conta da pandemia do coronavírus. Segundo o dirigente, tudo vai depender do número de datas disponíveis para a sequência da temporada e que o Campeonato Brasileiro terá preferência.

“Vai ficar chato ficar um ano sem um campeão. Entendo a situação dos clubes do interior de não ter calendário. Existem pessoas que podem definir, mas tudo vai partir da maneira que for acontecer o Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Em cima disso terá a definição das finais dos estaduais. É triste, mas se isso ocorrer, será por uma causa especial. Estamos vivendo um momento muito difícil. É um momento de ter bom senso”, disse ele, em entrevista à rádio Banda B.

Por outro lado, Alex ressaltou a importância dos estaduais e que é favorável até a uma mudança de regulamento do Brasileirão, até para ajudar os times do interior, que não terão calendário no segundo semestre.

“Acho válido. Os estaduais precisam ser valorizados. Se for uma mudança benéfica, independente do que eles façam, vejo com bons olhos. O futebol precisa disso: união e bom senso nesse momento. Para que todas as partes fiquem felizes e para dar o espetáculo que os torcedores merecem”, acrescentou.

+ Mafuz: Por lei, os clubes têm razão em diminuir salário. O problema é que muitos não cumprem outra lei

Em relação ao seu trabalho no Tricolor, o dirigente garantiu que, apesar das dificuldades de seguir a rotina à distância – ele está com a família em São Paulo – está planejando as coisas para que quando a pandemia passar o dia a dia paranista sofra o menos possível.

“Claro que acaba impactando, porque a gente fica preso sem saber do andamento das coisas, de que forma fazer. Porém, vamos fazendo nossos contatos, temos feito nossos relatórios esperando as definições dessa pandemia para que a gente possa tocar normalmente nossas vidas, nossos trabalhos e para que toda a população possa estar bem”, afirmou o diretor.

Até a parada do futebol, o Paraná Clube estava classificado às quartas de final do Campeonato Paranaense, onde enfrentaria o Coritiba, e na terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, havia perdido por 1×0.

