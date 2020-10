Em noite apática, o Paraná não conseguiu segurar o Cruzeiro, perdeu por 2 a 0 no último jogo do primeiro turno da Série B, e segue fora do G4. Na noite desta sexta-feira (30), o Tricolor foi a Belo Horizonte e viveu 90 minutos de passividade, sobretudo no primeiro tempo. Sem pegada, a equipe sofreu um gol relâmpago logo aos 50 segundos, de Marcelo Moreno, e outro aos 38, com Airton.

O time segue com 28 pontos, ainda na quinta colocação, mas pode cair de posição no complemento da rodada. Por outro lado, com o resultado, a Raposa saiu da zona de rebaixamento e subiu duas posições, se fixando na 16ª posição.

O próximo compromisso do time será diante do Confiança, na abertura do returno, na próxima sexta-feira (06), na Vila Capanema.

O Paraná foi a campo sem o titular absoluto na lateral esquerda, Jean Victor, e o centroavante Bruno Gomes. Ambos cumpriram suspensão automática. O goleiro Alisson seguiu de fora, já que trata de dores no abdômen.

O jogo

Não deu tempo nem de o Paraná entender a postura do adversário em campo. A bola rolou e aos 50 segundos o Cruzeiro abriu o placar. Em cobrança de falta pela direita, de fora da área, Régis mandou no gol, Marcos saiu mal e a bola desviou em Marcelo Moreno, que de cabeça balançou a rede.

Nos minutos iniciais, pressão total dos donos da casa. A Raposa poderia ter ampliado com facilidade, pois o Paraná apenas trabalhou para se defender, criando raras chances – sem perigo – no gol adversário na primeira etapa.

Aos 38, o placar foi ampliado. O goleiro Fábio ficou com a bola, fez rápida reposição e mandou para Patrick Brey. O lateral saiu na velocidade para conseguir o contra-ataque, encontrou Airton na área e fez o passe em profundidade. O atacante driblou Marcou e chutou cruzado, deixando a Raposa na vantagem.

No segundo tempo o Tricolor conseguiu ter mais posse de bola, chegou a avançar à área adversária, mas não criou nenhuma chance de perigo. Apático, não fez frente ao adversário e viu o Cruzeiro vencer com tranquilidade.

Ficha técnica

SÉRIE B

19ª rodada

30/10/2020

CRUZEIRO 2×0 PARANÁ

Cruzeiro

Fábio; Raul Cáceres, Cacá (Adriano), Manoel e Patrick Brey; Ramon, Jadsom Silva; Régis (Machado), Airton (Claudinho); Marquinhos Gabriel (Welinton) e Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Juninho; Jhony Douglas (Karl), Higor Meritão, Renan Bressan (Bruno Xavier) e Thiago Alves (Vitinho); Andrey e Léo Castro (Guilherme Biteco). Técnico: Allan Aal.

Gols: Marcelo Moreno,1′, Airton, 38’ do 1ºT

Cartões amarelos: Airton, Régis, Marcelo Moreno (CRU); Jhony Douglas, Higor Meritão, Juninho (PRC)

Local: Mineirão (Belo Horizonte).

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP).

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP).

