O Paraná comunicou, na última terça-feira (21), que estendeu o período de férias do elenco e demais funcionários do clube por mais dez dias, por causa da paralisação do futebol nacional devido à pandemia de coronavírus.



Desta maneira, existe uma nova previsão de retorno das atividades do elenco tricolor para 2 de maio. O clube, entretanto, deixa claro que o prazo pode ser estendido de acordo com as orientações dos órgãos competentes.

“[O retorno] dependerá ainda de uma reavaliação do cenário da pandemia do Covid-19, bem como de possíveis decisões em torno da retomada das competições estaduais e nacionais”, diz a nota no site oficial do clube, assinada pela diretoria paranista.



O Paraná deu férias para elenco e funcionários após fechamento de um acordo coletivo com todos os times da Série B, que passou a valer dia 1.º de abril e teria duração inicial de 20 dias.



O Tricolor disputa em 2020 a fase final do Paranaense, está na terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo, além da Série B. Nenhum das disputas tem previsão de retorno neste momento.

