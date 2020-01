O Paraná Clube conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense 2020. Na noite desta quinta-feira (23), o Tricolor bateu o Cascavel CR, por 2×0, no estádio Olímpico Regional, com gols de Andrey e Raphael Alemão, assinalados no primeiro tempo. O jogo foi válido pela segunda rodada do Estadual.



O primeiro gol paranista da temporada foi marcado por Andrey. Aos 13 minutos da etapa inicial o jogador recebeu um lançamento longo de Jhony Douglas, ganhou dos marcadores, dominou e bateu na saída do goleiro Fernando Nunes.



O Tricolor estava disposto a confirmar a vitória e foi pra cima do time do interior. Aos 42 minutos, Juninho, na esquerda, mandou um belo lançamento para Raphael Alemão, que dominou, chutou cruzado e estufou as redes.



O Cascavel CR voltou para o segundo tempo tentando buscar o placar e chegou a balançar as redes aos 18 minutos, com Marcão de cabeça, mas o árbitro assinalou o impedimento.



Sem aproveitas as chances para ampliar, a equipe paranista administrou o placar. Andrey mandou na trave aos 39 minutos, mas o jogo acabou em 2×0. Com o placar, o tricolor da Vila soma seus primeiros três pontos na competição.



Próximos jogos

26/01, Vila Capanema: Paraná x Coritiba

30/01, Vila Capanema: Paraná x FC Cascavel

02/02, Arena da Baixada: Athletico x Paraná

Ficha técnica

1ª fase – 2ª rodada

Cascavel CR 0x2 Paraná Clube

Cascavel CR:

Fernando Nunes; Wagner Lapa, Marcão, Cristian e Marquinhos (Rene); Diego Lopes, Bruno Rodrigues, Matheus Oliveira (Gustavo) e Lucy; Rone Carlos e Louback (Pedro Igor).

Técnico: Luis Miguel

Paraná Clube:

Alisson; Bruno, Thales, Fabrício e Juninho; Jhony Douglas, Gabriel Kazu (Kaio) e Andrey; Raphael Alemão (Michel), Gustavo Mosquito (Robson) e Rafael Furtado.

Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Olímpico Regional (Cascavel)

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva e Felipe Augusto Schmidt

Gols: Andrey,13, Raphael Alemão, 42

Cartões amarelos: Lapa, Marcão, Cristian (CAS); Bruno (PRC)

