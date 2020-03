O Paraná terá pela frente, nesta terça-feira (10), os primeiros 90 minutos da disputa com o Botafogo por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. O Tricolor encara o time carioca, no estádio Nilton Santos, às 19h15, para tentar construir um bom resultado. A volta acontece na quarta-feira (18), na Vila Capanema. Caso consiga avançar, a equipe paranista vai somar mais R$ 2 milhões a seus cofres.

O Tricolor vai encarar um adversário motivado pela torcida, já que as arquibancadas do Engenhão devem estar cheias. Isso porque a diretoria do Botafogo realizou promoções de ingressos — que custam de R$ 10 a R$ 60 — para a estreia do meia japonês Keisuke Honda. Porém, o atleta de 33 anos não entrará em campo por causa de uma gripe. Ainda assim, a estimativa é de que cerca de 40 mil pessoas compareçam ao jogo.

Depois de bater o Palmas por 2 a 0, e conseguir uma virada histórica por 3 a 2 em cima do Bahia de Feira de Santana, o Paraná vê no torneio nacional uma grande oportunidade para amenizar a difícil situação financeira. Isso porque, caso avance, ganhará mais R$ 2 milhões. As cifras acumuladas pelo time paranista na competição, até o momento são de R$ 2,68 milhões: R$ 540 mil pela participação na primeira fase, R$640 na segunda e R$1,5 milhão na terceira.

O técnico Allan Aal não tem baixas para o duelo. O Tricolor disputou a partida diante do União, pelo Paranaense, no último domingo, com um time misto. O zagueiro Thales e o meia Thiago Alves cumpriram suspensão na última rodada do Estadual e voltam à equipe.

Também retornam entre os titulares, o zagueiro Fabrício, o lateral-esquerdo Juninho, o volante Carlos, o meia Renan Bressan o atacante Raphael Alemão. Existe apenas uma dúvida em relação aos onze inicial. No meio-campo, Michel e Kaio disputam uma vaga. Kaio soma nove jogos, sendo seis dele como titular, enquanto o companheiro tem seis partidas, três desde o início.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo canal SporTV2. Também é possível acompanhar o lance a lance do jogo no site da Tribuna.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL 2020

3ª fase – Jogo de ida

10/03/2020

Botafogo x Paraná

Botafogo

Gatito; Federico Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Ruan Renato (Kanu) e Danilo Barcelos; Caio Alexandre, Alex Santana e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Luis Henrique e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos, Michel (Kaio), Thiago Alves e Renan Bressan; Marcelo e Raphael Alemão. Técnico: Allan Aal.

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Horário: 19h15.

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS).

Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS).