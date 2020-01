O Paraná divulgou na tarde desta sexta-feira (24) que o meio-campo Guilherme Biteco iniciou no Ninho da Gralha um período de readaptação física. A diretoria paranista não confirma, mas existe a possibilidade de um acerto com o atleta, caso o mesmo se recupere de lesão no joelho e esteja 100% para voltar aos gramados.

Biteco chegou ao Paraná em 2017 por empréstimo do Grêmio. O meia participou do elenco que conquistou o acesso para a Série A. No entanto, já naquela temporada, o atleta conviveu com diversas lesões e desfalcou o Tricolor em várias partidas.

No ano seguinte, ele renovou o contrato de empréstimo, mas só conseguiu disputar cinco jogos. Novamente por conta de lesões, Biteco ficou de fora da maior parte da temporada.

Em 2019, o atleta foi emprestado pelo Grêmio a São Caetano e Oeste. Porém, Biteco disputou apenas um jogo, pelo Azulão.

