O Paraná Clube encerrou na tarde desta quinta-feira (14), em Goiânia, a preparação para o duelo decisivo contra o Atlético-GO, que acontece nesta sexta-feira (15), às 21h30, no Antônio Accioly, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode colocar o Tricolor no G4 da competição, desde que o América-MG não vença o Vitória, também nesta sexta, às 17h, na Arena Independência.

A tendência é que a formação seja praticamente a mesma que venceu o São Bento por 2×1, na última terça-feira (12), na Vila Capanema. A única mudança será no gol. Sem poder contar com Thiago Rodrigues, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Matheus Costa irá promover a entrada de Alisson.

Existe ainda uma dúvida no meio-campo. A tendência é de um time menos ofensivo, fechando os espaços para segurar o adversário. Com isso, Luiz Otávio recupera a posição e Jhemerson e João Pedro disputam a outra posição. Diante do clube de Sorocaba, o volante Fernando Neto sofreu uma pancada e ficou em campo no sacrifício. Porém, ele viajou com a delegação, treinou normalmente e está à disposição, reforçando a marcação.

Justamente neste sentido é que o treinador deve manter o lateral-direito Éder Sciola entre os titulares, apesar da volta de Léo Príncipe, que cumpriu suspensão. Porém, o atual camisa 2, além de ter marcado um gol contra o São Bento e apresentado uma boa atuação, também é mais marcador e fecharia os espaços do ataque do Dragão.

Por isso, o Paraná deve ir a campo com: Alisson; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, Matheus Anjos, João Pedro (Jhemerson) e Bruno Rodrigues; Jenison.

