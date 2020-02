O Paraná poderá entrar em campo para o compromisso com o Athletico sem alguns titulares. O técnico Allan Aal, apesar de não dar detalhes sobre suas escolhas, deixou claro o grande objetivo do time que será o primeiro jogo da Copa do Brasil. O confronto paranaense acontece no domingo (02), a partir das 18h e será válido pela quinta rodada do Estadual.

Após a derrota por 2×1 para o FC Cascavel, o comandante paranista explicou que vai colocar em campo, pela competição nacional, somente quem estiver em boas condições. Como reflexo dessa estratégia pode ser que, frente ao Rubro-Negro, o Tricolor apareça com um time misto.

“A Copa do Brasil é muito importante para nós, mas a gente só vai utilizar jogadores que não estão jogando conforme a nossa necessidade. Temos uma partida no domingo à noite e depois temos que viajar seis, oito horas de avião para atuar na quarta-feira. Precisamos ponderar todos esses pontos”, disse.

O jogo contra o Palmas será na quarta-feira (05), mas a ‘maratona’ até lá é longa. O Tricolor viaja na segunda-feira (03), até Brasília. Lá realiza um treino e somente na terça-feira (04) segue viagem para Palmas, no Tocantins, onde realiza um último treinamento antes da Copa do Brasil.

O treino do Paraná na tarde desta sexta-feira(31), foi a portões fechados. Volta ao time o lateral-direito Bruno, que cumpriu suspensão no jogo com a Serpente.

O Paraná deve ir a campo neste domingo com Alisson; Rafael França (Bruno), Thales, Fabrício e Juninho; Kaio (Dudu), Kazu e Robson; Thiago Alves (Raphael Alemão), Andrey (Mosquito) e Rodrigo Rodrigues (Rafael Furtado).

