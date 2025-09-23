Onde assistir desafio épico de Sandro Dias na maior rampa de skate do mundo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (25), a lenda do skate Sandro Dias tentará uma façanha sem precedentes: descer a icônica rampa do CAFF (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre (RS), um prédio que mora no imaginário de muito skatista.

Começando com uma descida de 30 metros – já mais alta do que uma mega rampa padrão -, Sandro subirá gradualmente até uma descida de 75 metros. Com a presença de funcionários do Guinness World Records™, esse evento global promete mostrar a evolução do skate e inspirar o público de todo o mundo.

+ Leia mais: Campeonato de skate vertical em Curitiba terá estrelas do esporte

A tentativa de recorde mundial de Sandro Dias de maior drop-in de skate será transmitida ao vivo nos canais GETV, SporTV2 e Red Bull TV, às 12h (horário local), transformando a ousada façanha do campeão brasileiro em um espetáculo global pros fãs de skate.

Onde assistir ao desafio Rd Bull com Sandro Dias

O Red Bull Building Drop, com Sandro Dias, será transmitido ao vivo pelos canais ge tv, SporTV2 e Red Bull TV, às 12h (horário local).

Um mito urbano se torna realidade

Em Porto Alegre, é difícil não notar o Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). O prédio do governo gaúcho tem quase 89 metros de altura, mas o que realmente faz com que ele se destaque é seu formato. Com seu enorme design curvo, ele parece um quarterpipe de skate.

Por causa disso, as pessoas da cidade começaram a chamá-lo de “a rampa definitiva”. Durante décadas, a comunidade local de skatistas brincou e sonhou com ela, inventando histórias, criando memes e até mesmo editando vídeos que mostravam um skatista caindo do topo.

Com o tempo, o prédio se tornou um dos pontos turísticos mais icônicos de Porto Alegre. Agora, Sandro Dias está transformando o mito em realidade, descendo de skate pela estrutura – e tentando ir o mais alto possível.

A maior rampa do mundo

Red Bull Building Drop: Sandro dias em busca de recordes© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Uma rampa enorme agora desce pela fachada curva do edifício do CAFF, transformando sua arquitetura em um playground ousado pra uma façanha épica de skate. Feita com painéis de madeira compensada, a rampa sobrepõe o concreto desgastado da estrutura, que se tornou muito rachado e inseguro pra um skatista. Essa adição temporária não apenas preserva o exterior icônico do edifício, mas também cria a superfície lisa perfeita pra Sandro fazer sua descida de cair o queixo.

+ Veja mais: Maior competição de triatlo da América Latina pode ser em Curitiba

Várias medidas de segurança foram implementadas pra minimizar os riscos. Cercas de ar, normalmente usadas no MotoGP™, foram posicionadas no final da rampa pra permitir que Sandro pare com segurança. Além disso, ele usará equipamentos especiais, incluindo um protetor de coluna. O skatista estará vestido com materiais leves e selados a quente da coleção Linea Rossa, da Prada, pra atender às altas exigências da façanha.

Quem é Sandro Dias?

Seis vezes campeão mundial de Vert, Sandro Dias completou 50 anos no início deste ano e continua sendo uma figura proeminente no skate mundial.

Conhecido como o “Rei do 540” por causa de sua manobra característica, Sandro fez história como o primeiro brasileiro a acertar um 900 e o primeiro no mundo a fazer isso durante uma competição. Em 2019, ele fez uma apresentação de cair o queixo, patinando em uma estrutura de 30 m de altura na Ponte Estaiadinha, em São Paulo (SP).

Além de sua carreira lendária, Sandro tem sido uma força motriz na popularização do skate no Brasil e na inspiração de gerações futuras por meio de iniciativas como o Instituto Sandro Dias, que oferece acesso gratuito ao skate pra jovens em situação de vulnerabilidade.

“Ele é um skatista por completo. Ele sempre ultrapassou os limites”, disse o skatista profissional Ryan Sheckler, que também é pupilo, amigo e adversário do brasileiro. “Sandro sempre foi mais alto e mais rápido do que todo mundo. E aos 50 anos de idade, ver algo assim e torná-lo realidade, mostra o skate em seu coração.”