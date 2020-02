O Olympique de Marselha sofreu um tropeço inesperado neste sábado e suas chances de conquistar o Campeonato Francês, que já não eram muito grandes, ficaram ainda menores. Em casa, a equipe do sul do país foi derrotada por 3 a 1 pelo Nantes e corre o risco de ficar ainda mais longe do Paris Saint-Germain.

Neste domingo, o time de Neymar vai jogar contra o Bordeaux, em Paris, e abrirá 13 pontos de vantagem na liderança em caso de vitória. Ao menos o Olympique não corre o risco de perder a segunda posição, já que o Lille, terceiro colocado, está nove pontos atrás. O Nantes, por sua vez, agora é o décimo, com 37 pontos.

A equipe visitante começou a construir sua surpreendente vitória aos 33 minutos, quando Limbombe recebeu um cruzamento de Bamba e marcou de cabeça o primeiro gol da partida. Ainda no primeiro tempo, aos 38, o time de Marselha acalmou sua torcida com um belíssimo chute de fora da área de Sanson. Com categoria, ele colocou muito efeito na bola e a tirou do alcance do goleiro Lafont.

Era esperado que o Olympique atropelasse o Nantes no segundo tempo, mas isso não aconteceu. Logo aos sete minutos, o time visitante voltou a liderar o placar com uma bela jogada de Bamba, que avançou com a bola e, após entrar na área, mandou um chute bem colocado, sem dar chance de defesa ao goleiro Mandanda.

A equipe da casa se perdeu completamente e se mostrou incapaz de pressionar os visitantes. Nos acréscimos, um gol contra de Álvaro, depois de um erro de Mandanda, selou a vitória do Nantes.

O Lille chegou à terceira colocação com a vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Toulouse. Remy (dois) e Renato Sanches marcaram os gols do time da casa, que está dois pontos à frente do Rennes, quarto colocado – o que é muito importante, já que apenas os três primeiros se classificam para a Liga dos Campeões da Europa.

Fora de casa, o Monaco empatou por 1 a 1 com o Dijon e está na quinta colocação, com 39 pontos. Os anfitriões ocupam a 17.ª posição, com 27 pontos. O Angers (14.º colocado, com 33 pontos) bateu o Montpellier (oitavo, com 37) por 1 a 0, enquanto Strasbourg (sexto, com 38) e Amiens (19.º, com 22) empataram por 0 a 0.