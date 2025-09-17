Fora da temporada!

Neto passará por cirurgia e está fora da temporada

Tribuna do Paraná
Por Folhapress Tai
Atualizado: 17/09/25 14h08
Goleiro Neto sofre lesão e esta fora da temporada do Botafogo
Goleiro Neto sofre lesão e esta fora da temporada do Botafogo. Foto: Divulgação/Botafogo

Péssima notícia para o Fogão. O Botafogo confirmou que o goleiro Neto, de 36 anos, sofreu uma ruptura completa do músculo reto femoral da coxa direita e não entra mais em campo nesta temporada. A lesão é grave e exigirá intervenção cirúrgica nos próximos dias.

A estimativa de recuperação não é nada animadora para o atleta e para a torcida alvinegra: varia entre três e cinco meses de tratamento, o que encerra prematuramente a participação do goleiro em 2025.

Neto havia sido contratado justamente para substituir John, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Com apenas quatro partidas pelo Glorioso – três pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil – o goleiro deixa uma lacuna importante no elenco.

Agora, o técnico do Botafogo terá que apostar suas fichas em Léo Linck, que chegou do Athletico no início do ano e passou nove meses esquentando o banco de reservas. O goleiro terá a missão de assumir a titularidade em um momento decisivo da temporada.

Vale lembrar que Neto foi alvo de críticas na eliminação do Fogão para o Vasco, na Copa do Brasil. O arqueiro falhou na defesa da cobrança de falta de Coutinho, que resultou no gol de Nuno Moreira. O confronto foi para os pênaltis, e o Botafogo acabou dando adeus à competição.

