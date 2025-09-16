Brasil vence República Tcheca e se classifica às oitavas do Mundial de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei não tomou conhecimento da República Tcheca e garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial com uma vitória por 3 sets a 0, em partida disputada na madrugada desta terça-feira (15) em Manila, nas Filipinas.

Com parciais de 25/11, 25/22 e 25/18, o Brasil emplacou sua segunda vitória consecutiva na competição e assumiu a liderança do Grupo H. Ah, e os comandados de Bernardinho voltam à quadra nesta quarta-feira (17) a partir das 23h, quando enfrentam a Sérvia. Já os tchecos decidem seu futuro no torneio contra a China um dia depois.

O jogo:

Bernardinho escalou Cachopa, Alan, Flávio, Judson, Lucarelli, Arthur Bento e Maique para iniciar a partida. O time verde-amarelo até começou tropeçando no saque, mas logo encontrou seu ritmo graças à força do ataque, abrindo 5 a 2 no placar.

Mais ligado do que na estreia contra os chineses, o Brasil elevou o nível dos saques e conseguiu pontos diretos com Cachopa e Lucarelli. Do outro lado da rede, os tchecos pareciam nervosos e acabaram contribuindo com 5 dos 17 primeiros pontos brasileiros em erros não-forçados.

O Brasil dominou completamente as ações em quadra, e mesmo com as tentativas desesperadas do técnico tcheco de mudar o cenário com substituições, Alan brilhou no serviço e garantiu rapidamente a vitória no primeiro set por um sonoro 25/11.

A República Tcheca, que não se classificava para um Mundial desde 2010, acordou no segundo set e começou melhor, com Vasina marcando dois pontos no bloqueio e abrindo 4 a 1. Com boas jogadas de Arthur, o Brasil reagiu e buscou o empate em 6 a 6. A parcial seguiu equilibrada até o 9 a 9, quando um toque de pé de Flávio e uma finalização de Lucarelli com a mão esquerda animaram a torcida.

O equilíbrio seguiu reinando, mas o Brasil conseguiu passar à frente com um saque venenoso de Cachopa, que provocou erro de Klimes na recepção. Na sequência, Lucarelli empatou e depois colocou o Brasil em vantagem por 19 a 18. Com um erro de saque tcheco e outro de bloqueio de Flávio, a seleção abriu 21 a 19 e administrou a vantagem até fechar o set em 25/22, fazendo 2 a 0 no placar.

O Brasil iniciou o terceiro set desconcentrado, permitindo que os tchecos abrissem 3 a 2, com dois pontos de Sotola. No entanto, os erros de saque da República Tcheca mantiveram o Brasil colado no placar.

Com um ace de Lucarelli e bloqueio de Alan, o Brasil abriu 5 a 3, mas os tchecos buscaram o empate. Assim como no segundo set, o equilíbrio prevaleceu até o Brasil se destacar na defesa, abrindo 15 a 10 e mantendo 17 a 12. Judson, com uma largada na ponta dos dedos digna de filme, e Honorato, com uma defesa espetacular, levaram a seleção a 19 a 13. A partir daí, foi só administrar o ritmo para fechar o set em 25/18 e o jogo em 3 a 0.

Vale lembrar que na primeira fase do Mundial, as 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro. As duas primeiras de cada chave avançam para a fase de mata-mata.

As oitavas de final começam a partir do dia 20, com a grande decisão programada para o dia 28, em Pasay City. Pelo visto, o Brasil está no caminho certo para buscar mais um título mundial!