Thiago Silva tomou injeção para jogar e não fecha porta por volta à seleção

Autor do gol da classificação do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil, Thiago Silva contou que precisou tomar uma injeção para “estar um pouco mais confortável no jogo”.

“De ontem [terça-feira] para hoje [quarta-feira], eu tive um torcicolo incrível porque treinamos muita bola parada. […] Estou com a mão no pescoço porque eu não estou nem conseguindo virar direito. Tive que tomar uma injeção intramuscular para poder estar um pouco mais confortável no jogo. Cada cabeçada que vinha eu ficava desesperado, mas graças a Deus essa dor não foi à toa. No final fomos recompensados com um grande gol e com a classificação. Tenho certeza que nesta quinta-feira (11) todo mundo está feliz. Thiago Silva

O zagueiro ainda abriu as portas para um retorno à seleção brasileira, e colocou a decisão nas mãos do técnico Carlo Ancelotti. O defensor não veste a Amarelinha desde a Copa do Mundo de 2022.

Nunca fechei a porta para a seleção e nunca fecharei. Se o professor Ancelotti, que me conhece bem, quiser contar comigo, pode ter certeza que estarei à disposição. Caso não, já fiz meu papel, entreguei o máximo possível, estou muito tranquilo em relação a isso. Acho que é uma safra muito boa dos zagueiros que estão sendo convocados, qualidade técnica acima da média, entre outros que não foram convocados. Fico satisfeito de saber que meu nome ainda é vinculado na seleção brasileira, mas estou tranquilo e procuro ajudar o Fluminense.

O técnico Renato Gaúcho, inclusive, fez campanha pela volta do zagueiro: “Me dá prazer ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, é um líder. Não é problema meu, mas quando falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, não falo à toa”.

Classificado, o Fluminense agora aguarda o jogo entre Botafogo e Vasco para conhecer seu adversário na semifinal. A partida será nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.