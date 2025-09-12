Semifinais da Copa do Brasil têm duelo de invictos e clássico carioca

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As semifinais da Copa do Brasil de 2025, programadas para os dias 10 e 14 de dezembro, contarão com equipes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais entre as quatro melhores do torneio, com um duelo de invictos entre Corinthians e Cruzeiro, que somam nove títulos da competição, e o clássico carioca entre Fluminense e Vasco, com ambas equipes em busca da segunda conquista.

Em 37 edições desde que o torneio começou, em 1989, representantes dos três estados ficaram com 92 das 148 vagas nas semifinais, ou cerca de 62%.

Em oito ocasiões as quatro vagas das semifinais foram monopolizadas por clubes cariocas, mineiros e paulistas, com a tendência reforçada durante a última década – 1998, 2000, 2014, 2015, 2018, 2022, 2024, 2025.

Apenas uma vez o torneio teve uma semifinal sem nenhuma equipe dos três estados, em 1991, com Coritiba e Remo parando nas semifinais, e a vitória do Criciúma sobre o Grêmio na decisão.

Considerando a edição de 2025, serão seis anos consecutivos com o título com um time de São Paulo, Minas ou Rio, com dois do Flamengo (2022 e 2024), e um de Palmeiras (2020), Atlético Mineiro (2021) e São Paulo (2023).

Em 2019, o Athletico Paranaense foi o último de outro estado a vencer, em decisão contra o Internacional.

De 36 títulos, os times do Sudeste ficaram com 26. O Rio Grande do Sul vem na sequência, com sete, cinco deles do Grêmio.

Segundo maior campeão do estado com três títulos (1995, 2002 e 2009), o Corinthians volta às semifinais da Copa do Brasil neste ano pela quarta vez seguida.

Em 2023 e 2024, parou nas semifinais, contra São Paulo e Flamengo, respectivamente. Em 2022, perdeu do rubro-negro na final, na disputa de pênaltis.

Como chegam os times para as semifinais da Copa do Brasil

No caminho até aqui, o alvinegro estreou com duas vitórias por 1 a 0 contra o Novorizontino. Nas oitavas, tirou o rival Palmeiras, com triunfos por 1 a 0 e 2 a 0. Nas quartas, novamente duas vitórias por 1 a 0 e 2 a 0, contra o Athletico-PR, com atuação de destaque do atacante da base Gui Negão, de 18 anos, com dois gols e uma assistência.

“Vencer hoje [quarta-feira] tenho certeza que será muito bom para a sequência do Brasileiro”, disse Gui Negão, que estreou em junho entre os profissionais, com dez jogos e quatro gols. O time é apenas o 12º na tabela do Brasileiro, e mede forças com o Fluminense (9º), pela 23ª rodada, neste sábado (13).

O Corinthians terá pela frente na Copa do Brasil o Cruzeiro, maior campeão do torneio com seis títulos, em reedição da final de 2018, quando o time mineiro venceu pela última vez.

Segundo no Brasileirão, o Cruzeiro de Leonardo Jardim também chega invicto à semifinal, com vitórias sobre Vila Nova (2 a 0 e 3 a 0), CRB (0 a 0 e 2 a 0) e Atlético-MG (2 a 0 e 2 a 0).

Nome na última lista de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o atacante Kaio Jorge é o artilheiro da competição, com cinco gols em seis jogos, incluindo três no confronto contra o rival do estado. Ele é também o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols em 21 jogos.

O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Bahia (4º), na segunda-feira (15), pelo Brasileiro.

Do outro lado da chave, Fluminense e Botafogo seguem em busca do segundo título da competição, em confrontos que devem acontecer no Maracanã.

O Fluminense foi campeão em 2007, com Thiago Silva, novamente na equipe em busca da segunda conquista com o clube.

Ele foi autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia pelas quartas de final, no Maracanã, revertendo a vantagem de 1 a 0 construída pelo time nordestino em Salvador.

“Eu quero chegar em dezembro e comemorar um título, porque sei que provavelmente vai ser o último da minha carreira”, afirmou o capitão de 40 anos.

No caminho até as semifinais, o Fluminense passou por Águia de Marabá (8 a 0), Caxias (2 a 1), Aparecidense (1 a 0 e 4 a 1) e Internacional (1 a 1 e 2 a 1).

Já o Vasco, campeão em 2011, volta às semifinais pelo segundo ano seguido. Em 2024, parou diante do Atlético-MG.

O cruz-maltino passou por União Rondonópolis (3 a 0), Nova Iguaçu (3 a 0), Operário (1 a 1 e 1 a 1 7 x 6 nos pênaltis), e CSA (0 a 0 e 3 a 1).

Nas quartas de final, após empate em 1 a 1 nos dois jogos contra o Botafogo, em nova decisão por pênaltis, o goleiro Léo Jardim voltou a aparecer em defesa de cobrança de Alex Telles.

O goleiro já havia sido decisivo na disputa contra o Operário, pela terceira fase, quando defendeu três cobranças.

Desde que chegou ao clube, em 2023, Léo Jardim defendeu sete cobranças em decisões por pênaltis, com o clube avançando em cinco disputas, todas pela Copa do Brasil.

“É um jogo mental do goleiro com o batedor”, afirmou o arqueiro.

Pelas campanhas até aqui, Vasco e Fluminense garantiram cerca de R$ 24 milhões em premiações, por terem começado na competição desde a primeira fase. Corinthians e Cruzeiro, que estrearam na terceira fase, asseguraram R$ 20 milhões.

O vice-campeão recebe mais R$ 33 milhões, enquanto o campeão embolsa R$ 77,2 milhões.