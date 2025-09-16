Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em seu segundo ano sob novo formato, a Champions League entra nesta terça-feira (16) na fase de liga, com 288 partidas ao longo dos próximos cinco meses, entre 36 equipes.

A primeira rodada já reúne alguns confrontos entre grandes clubes do Velho Continente.

Duelo de gigantes

Na quarta-feira (17), o atual campeão alemão, Bayern de Munique, enfrenta o Chelsea, campeão do mundo, na Allianz Arena, em reedição da final de 2012, quando o time inglês chegou ao primeiro título.

Na quinta (18), é a vez de o Manchester City, de Pep Guardiola e Haaland, receber o Napoli, atual campeão italiano, em partida que vai marcar o reencontro do meia Kevin de Bruyne com a torcida dos citizens, no Etihad Stadium.

Atual campeão, o PSG (Paris Saint-Germain) recebe a Atalanta no Parque dos Príncipes, na terça-feira (16).

Apesar da campanha irretocável da edição passada, encerrada com a goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, o time parisiense não é o favorito para voltar a levantar a taça, ao menos segundo as projeções do supercomputador da empresa de estatísticas esportivas Opta Analyst.

Campeão e vice da Premier League, o Liverpool, que faz sua estreia contra o Atlético de Madrid, e o Arsenal, que mede forças com o Athletic Bilbao, são apontados como os favoritos para ficar com a orelhuda.

Gastos de bilhões

Com alguns bilhões de reais em gastos com reforços para a temporada, os times de Liverpool e de Londres aparecem como os campeões da edição 2025/26 da Champions em 20,4% e 16% das 10 mil simulações do supercomputador, respectivamente.

Responsável por eliminar a dupla da disputa na temporada passada, o PSG vem logo atrás, com 12,1% de probabilidade de sagrar-se bicampeão. Ele é seguido por Manchester City e Barcelona, com 8,4% cada, e pelo Chelsea, com 7%.

Novo formato

No novo formato da Champions, as 36 equipes classificadas à fase de liga -29 diretamente pelas campanhas nas ligas nacionais e 7 via classificatório preliminar- enfrentam oito equipes cada, em partidas de ida e volta.

Os confrontos são definidos via sorteio, com os times divididos em quatro potes, de acordo com critérios técnicos. Cada equipe enfrenta duas de cada um dos potes. Times do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase, e uma equipe só pode jogar contra duas de um mesmo país.

As oito melhores classificadas ao fim da fase de liga -com término previsto para 28 de janeiro- avançam às oitavas de final.

Aquelas que ficarem entre a 9ª e 24ª posição na tabela disputam um playoff pelas oito vagas restantes, entre 17 e 24 de fevereiro.

Oitavas de final

As oitavas de final estão programadas para acontecer entre 10 e 17 de março, com as quartas de final de 7 a 14 de abril. As semifinais acontecem de 28 de abril a 5 de maio.

Final

A final está marcada para 30 de maio, em jogo único, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. O país do leste europeu receberá a final da Champions pela primeira vez.

Transmissão

Na TV aberta, o SBT transmite as partidas, e na TV fechada, TNT e Space. A plataforma de streaming HBO Max também fará a transmissão.

Fase de liga

Na fase de liga, o PSG enfrenta em casa Atalanta, Bayern de Munique, Tottenham e Newcastle, e visita Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting e Athletic Bilbao.

O time sob o comando de Luis Enrique manteve boa parte do elenco que conquistou a tríplice coroa na temporada passada -Champions League, Campeonato Francês e Supercopa da França.

A principal mudança foi no gol. Com o contrato perto do fim e fora dos planos do treinador, Gianluigi Donnarumma seguiu para o Manchester City, com o PSG trazendo para o seu lugar o francês Lucas Chevalier, tirado do Lille por 40 milhões de euros (R$ 251,5 milhões).

Para a partida contra a Atalanta, o time ainda não deverá poder contar com a dupla de ataque formada por Ousmane Dembélé e Désiré Doué, lesionada durante partida da França contra a Ucrânia pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, no início do mês.

Mesmo sem a dupla responsável por um terço dos gols (51 de 168) na temporada passada, o time não deve ter dificuldade para superar os italianos dentro de casa. Os prognósticos da Opta apontam que o PSG sai vencedor em 62,1% das simulações.

Ameaça?

Principal ameaça ao bicampeonato dos franceses, o Liverpool e o Arsenal não pouparam na contratação de reforços.

Em uma temporada em que os clubes ingleses bateram o recorde de investimentos na janela de transferências, com gastos da ordem de R$ 22 bilhões, os times de Liverpool e de Londres foram o primeiro e o terceiro na lista dos mais gastadores, com R$ 3 bilhões e R$ 1,9 bilhão, respectivamente. O Chelsea foi o segundo, com R$ 2 bilhões.

Com a meta de voltar a reinar na Europa após o último título da Champions na temporada 2018/19, o atual campeão inglês sacudiu o mercado ao anunciar as três contratações mais caras da janela: o centroavante sueco Alexander Isak, trazido do Newcastle por R$ 911,5 milhões; o meia alemão Florian Wirtz, contratado do Leverkusen por R$ 786 milhões; e o atacante francês Hugo Ekitiké, que chegou do Eintracht Frankfurt por R$ 597 milhões.

Em Anfield, o Liverpool receberá Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV e Quarabag, e irá jogar como visitante contra Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Olympique de Marselha e Galatasaray.

Vice da Champions na temporada 2005/06 e há mais de duas décadas sem erguer o troféu da Premier League –a última vez foi na temporada 2003/04–, vindo de três vices seguidos, o Arsenal gastou 260 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) em apenas quatro reforços para tentar sair da fila: o volante espanhol Martín Zubimendi (R$ 440 milhões), que estava no Real Sociedad; o meia inglês Eberechi Eze (R$ 435,7 milhões), vindo do Crystal Palace; o centroavante sueco Viktor Gyökeres (R$ 413,7 milhões), do Sporting; e o ponta direita inglês Noni Madueke (R$ 352 milhões), do Chelsea.

Jogando no Emirates Stadium, em Londres, o time do técnico Mikel Arteta receberá Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Olympiacos e Kairat, e visitará Inter de Milão, Club Brugge, Slavia Praga e Athletic Bilbao.

Confrontos da primeira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26

Terça-feira (16)

Athletic Club x Arsenal, às 13h45*

PSV x Union Saint-Gilloise, às 13h45

Juventus x Borussia Dortmund, às 16h

Real Madrid x Olympique de Marseille, às 16h

Benfica x Qarabag, às 16h

Tottenham x Villarreal, às 16h

Quarta-feira (17)

Olympiacos x Pafos, às 13h45

Slavia Praga x Bodø/Glimt, às 13h45

Ajax x Inter de Milão, às 16h

Bayern de Munique x Chelsea, às 16h

Liverpool x Atlético de Madrid, às 16h

Paris Saint-Germain x Atalanta, às 16h

Quinta-feira (18)

Club Brugge x Monaco, às 13h45

Copenhagen x Bayern Leverkusen, às 13h45

Eintracht Frankfurt x Galatasaray, às 16h

Manchester City x Napoli, às 16h

Newcastle x Barcelona, às 16h

Sporting x Kairat, às 16h

*horário de Brasília