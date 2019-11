O México está classificado à final do Mundial Sub-17, que está sendo realizado no Brasil. Nesta quinta-feira, a equipe avançou na competição ao derrotar a Holanda por 4 a 3 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 nos 90 minutos, em partida realizada no Estádio Bezerrão, no Gama (DF).

O goleiro Eduardo García foi o herói da classificação mexicana. Afinal, após se destacar durante a partida, de predomínio holandês, defendeu três cobranças de pênalti da equipe adversária, a atual campeã europeia, colocando a sua seleção na final do Mundial.

A decisão do Mundial Sub-17 vai ser disputada a partir das 19 horas deste domingo, novamente no Bezerrão, palco da outra semifinal, às 20h desta quinta, entre Brasil e França. Também no domingo, às 15h, será realizada a disputa do terceiro lugar da competição de juvenis.

Atual bicampeã europeia sub-17, a seleção holandesa largou na frente na semifinal. Após dominar o primeiro tempo, abriu o placar aos 29 minutos da segunda etapa, quando Bogarde fez linda jogada individual pela ponta esquerda, driblou Ruiz e rolou para Regger, na grande área, só empurrar a bola às redes.

Só que o México reagiu logo depois, com um golaço em cobrança de falta de Álvarez, que bateu forte de esquerda, com a bola entrando no ângulo da meta adversária, levando o duelo para a disputa de pênaltis.

Nela, Álvarez quase virou vilão ao perder a primeira cobrança, tendo parado no goleiro Raatsie ao tentar uma cavadinha. O holandês ainda pegou outro pênalti, mas como García defendeu três, sendo o último deles de Regger, foi a seleção mexicana que passou à final.

No domingo, o México disputará pela quarta vez uma decisão do Mundial. A equipe foi campeã em 2005 e 2011 e vice em 2013.