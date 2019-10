Melhor jogador da América em 2017, Luan foi um dos destaques na vitória do Grêmio sobre o Santos, por 3 a 0, sábado à noite, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, o jogador herdou a vaga de Jean Pyerre na equipe do técnico Renato Gaúcho e disse, nesta segunda-feira, estar preparado para retomar seu lugar entre os titulares neste momento importante na competição nacional e também na Copa Libertadores, na qual os gremistas enfrentarão o Flamengo nas semifinais.

“Eu estava fora do time, mas estava me preparando muito bem fisicamente para aproveitar da melhor forma uma oportunidade quando surgisse. Nosso time é muito forte, todos estavam jogando bem, então era preciso aguardar uma chance”, afirmou o atleta, autor de um dos gols gremistas diante do Santos.

Para Luan, o Grêmio pode concentrar suas atenções nas duas competições, principalmente, neste momento, no Brasileiro, competição na qual a equipe tricolor soma três vitórias consecutivas contundentes: sobre Cruzeiro (4 a 1), Goiás e Santos (ambas por 3 a 0).

“O próximo jogo é sempre o mais importante”, destacou o jogador, se referindo ao fato de que agora a equipe poderá dar atenção igual aos dois torneios – antes, por causa do envolvimento em seguidas partidas de mata-mata, entre as quais as da Copa do Brasil, Renato Gaúcho vinha poupando titulares com frequência no Brasileirão.

Luan deve ser utilizado por Renato Gaúcho na quinta-feira, diante do Avaí, na Arena Grêmio, às 20 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda, o atacante se reapresentou junto com todo o elenco. Os atletas que atuaram contra o Santos realizaram atividades de recuperação muscular na academia. Luan, Everton, Matheus Henrique e Léo Moura, este recuperado de lesão, participaram de uma atividade com bola em espaço reduzido.

No campo principal, os atletas que não atuaram no último jogo (reservas) venceram o time sub-20, por 4 a 0, com três gols de André e um de Luciano, em jogo-treino. Fora desta atividade com bola, o atacante Felipe Vizeu e o zagueiro Pedro Geromel correram ao redor do gramado.