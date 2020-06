O gestor de futebol do Londrina, Sergio Malucelli, afirmou nessa sexta-feira (26) que não acredita no retorno do Estadual no dia 15 de julho. A data foi estipulada em reunião entre os clubes e a Federação Paranaense de Futebol.

“Eu acho que não começa no dia 15. Devem ter mais restrições de saúde na segunda-feira. Curitiba mesmo tem mais casos de coronavírus registrados”, lembrou o dirigente, em entrevista para a Rádio Transamérica.

Malucelli inclusive questionou a necessidade de ter a fase final da disputa regional. “Não deveria nem ter mais o Campeonato Paranaense, já tem os rebaixados definidos, é um gasto desnecessário. Precisa ter um campeão? Qual é a motivação para comemorar um título paranaense nessa pandemia, sem torcida? Sou totalmente contra”, afirmou.

Mesmo com esse posicionamento, Malucelli garantiu que o Londrina irá jogar se o campeonato realmente voltar no dia 15 de julho, mas será para “cumprir tabela”. O gestor lembrou que, no Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense foram contra o retorno e mesmo assim não conseguiram na justiça desportiva evitar a volta do Carioca.

“Se tiver que jogar, vamos jogar. Veja o que aconteceu com o Botafogo e Fluminense no Rio. Se a secretaria de saúde autorizar, vamos jogar. Vou levar 15, 16 jogadores para Curitiba para completar esse jogo”, contou, se referindo ao confronto com o Athletico, pelas quartas de final.

O Londrina agora aguarda o recurso do julgamento no STJD na terça-feira (30), para definir se jogará a Série B ou C, para definir o retorno dos treinos ou não.

