Impulsionado por mais uma atuação decisiva de LeBron James, o Los Angeles Lakers venceu o Atlanta Hawks por 122 a 101, em casa, em um dos confrontos da rodada da noite deste domingo da NBA. Com o resultado, a equipe da Califórnia se garantiu na liderança da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos, agora com 11 triunfos em 13 partidas disputadas.

O astro foi o autor de um “double-double” de 33 pontos e 12 assistências no Staples Center, onde também ajudou o seu time com sete rebotes durante os 33 minutos em que esteve em quadra. O duelo foi acompanhado de perto no ginásio por Kobe Bryant, ídolo histórico dos Lakers, franquia pela qual ganhou cinco títulos da NBA.

E LeBron, de 34 anos, destacou que foi “fantástico” atuar com Kobe presente entre os espectadores e lembrou de quando via pela TV o ídolo enquanto ainda era um menino e alimentava o sonho de jogar na NBA. “Isso é tão surreal para mim, um garoto de Akron poder ter um cara como Kobe aqui tirando um tempo do seu dia. Mesmo neste momento da minha carreira, ainda é especial”, disse o atleta, também altamente consagrado na NBA, na qual ostenta vários recordes e foi campeão por três vezes, sendo duas pelo Miami Heat e uma pelo Cleveland Cavaliers.

Já pelo lado do Atlanta Hawks, Traed Yong se destacou ao marcar 31 pontos, distribuir sete assistências e apanhar três rebotes, mas não conseguiu evitar a nona derrota do time em 13 jogos nesta temporada regular. Com esse retrospecto ruim, a equipe figura na 12ª posição da Conferência Leste.

CELTICS CAEM APÓS 10 JOGOS – Em outro confronto da rodada da noite deste domingo, o Sacramento Kings encerrou a grande série invicta do Boston Celtics ao vencer por 100 a 99, em casa. O time de Massachusetts vinha de dez triunfos consecutivos e havia se tornado a segunda equipe da história da NBA a conseguir esta sequência depois de ter perdido a sua partida de estreia. Apenas o Milwaukee Bucks conseguiu anteriormente esta façanha, na temporada 1979/1980 da competição.

Apesar do fim de sua série invicta, os Celtics se mantiveram no topo da Conferência Leste, agora com duas derrotas em 12 partidas, enquanto os Kings assumiram a décima posição do Oeste, com cinco triunfos e o mesmo número de duelos disputados. Buddy Hield, com 35 pontos pelo time de Sacramento, foi o principal destaque deste duelo, no qual o maior cestinha dos visitantes foi Jaylen Brown, com 18.

Outro grande nome da rodada deste domingo na NBA foi Jamal Murray, que liderou o Denver Nuggets na vitória sobre o Memphis Grizzlies, por 131 a 114, fora de casa. Ele contabilizou 39 pontos, a sua melhor marca ofensiva nesta temporada, e se tornou decisivo para fazer a sua equipe conquistasse o nono triunfo em 12 jogos, retrospecto que a garantiu na terceira posição da Conferência Oeste, logo atrás do Houston Rockets, vice-líder, com 10 triunfos em 13 partidas, e que nesta segunda-feira atuará como mandante diante do Portland Trail Blazers.

WARRIORS PERDEM MAIS UMA – Atual vice-campeão e ganhador de três títulos nas últimas cinco temporadas, o Golden State Warriors amargou na rodada deste domingo a sua 12ª derrota em 14 jogos nesta edição da NBA ao ser batido pelo New Orleans Pelicans por 108 a 100, fora de casa.

Desta forma, o time, prejudicado pelo grande número de desfalques motivados por lesões sofridas pelos seus maiores astros, figura na lanterna do Oeste. J.J. Redick, com 26 pontos, sendo 18 deles contabilizados por meio de bolas arremessadas da linha dos três, foi o grande nome do triunfo dos Pelicans, que estão logo acima dos Warriors na classificação desta conferência, em 14º lugar, agora com quatro triunfos em 13 partidas. Já Eric Paschall foi o cestinha do jogo pelos visitantes, com 30 pontos, mas não conseguiu evitar nova derrota de sua equipe.

Confira os resultados da rodada deste domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers 95 x 114 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 100 x 99 Boston Celtics

Orlando Magic 125 x 121 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 114 x 131 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 108 x 100 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 122 x 101 Atlanta Hawks

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira:

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Boston Celtics

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder