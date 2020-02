As judocas Ketelyn Nascimento (57kg), Ketleyn Quadros (63kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg), Gabriela Chibana (48kg) e Maria Portela (70kg) subiram ao pódio, neste sábado, em Bratislava, na Eslováquia. Das sete categorias de peso em disputa Todas femininas), o Brasil teve representantes em seis. Apenas a de 78kg, de Mayra Aguiar, não contou com lutadora nacional.

Brasil e Japão terminaram a competição com três ouros, mas a delegação asiática ficou à frente por somar duas medalhas de prata e um bronze, enquanto as brasileiras ficaram com duas de bronze.

Nos 57 quilos, Ketelyn Nascimento venceu sua chave ao superar a húngara Ibolya Siroki, a russa Katerina Dotcenko, a também húngara Brigitta Varga e a francesa Maryline Louis Sidney na final, ao impor um waza-ari.

Nos 63kg, Ketleyn Quadros, bronze em Pequim-2008, eliminou a dinamarquesa Helena Christensen, a suíça Carina Hildbrand e a romena Stefania Adelina. Na decisão do ouro, obteve um ippon sobre a japonesa Momo Tatsukawa.

Na categoria acima dos 78 quilos, Maria Suelen Altheman bateu a polonesa Wiktoria Lis, a japonesa Hiraku Kodama e a francesa Lea Fontaine (ippon) para ficar com o primeiro lugar.

Gabriela Chibana (48kg) ficou com o bronze ao vencer a italiana Elisa Adrasti e a belga Ellen Salens. Perdeu na semifinal para a japonesa Aoi Ogura, mas conquistou o bronze, ao ganhar da sérvia Andrea Stojadinov.

Nos 70kg, Maria Portela passou pela russa Ksenia Zadvornova e pela francesa Melissa Heleine, mas perdeu para a japonesa Utane Sugiyama nas semifinais. Na disputa do bronze bateu Ellen Santana, com quem disputa uma vaga em Tóquio.

Em Oberwart, na Áustria, o time masculino, composta por nove judocas, não teve o mesmo sucesso. Na categoria dos 73 quilos, Eduardo Katsuhiro foi o único a disputar medalha. Ele venceu o espanhol Javier Ortiz Cabello e o russo Magomedkarin Piduriev, mas perdeu para o alemão Alexander Bernd Gabler.

Na repescagem, Katsuhiro superou o casaque Zhanbolat Bagtbergenov, indo para a disputa do bronze, mas perdeu para o suíço Timo Allemann, que tinha eliminado outro brasileiro, Charles Chibana, na segunda luta.

Eric Takabatake (60 quilos) ganhou duas lutas, perdeu uma e caiu na repescagem, enquanto Felipe Kitadai perdeu na estreia. Nos 66kg, Daniel Cargnin perdeu na primeira luta. O Aberto de Oberwart continua neste domingo com mais quatro categorias: 81kg, 90kg, 100kg e +100kg.