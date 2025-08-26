Jogos de hoje (26/08/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Confira os jogos de hoje:
Final do Brasileirão Sub-20
Palmeiras × Red Bull Bragantino
Onde assistir: SporTV
Horário: 21h (horário de Brasília).
Local: Allianz Parque
Brasileirão Sub-17
Vasco x Corinthians
Onde assistir: Sem transmissão confirmada
Horário: 15h (horário de Brasília)
Flamengo x Juventude
Onde assistir: Sem transmissão confirmada
Horário: 15h (horário de Brasília)
Palmeiras x Bahia
Onde assistir: Sem transmissão confirmada
Horário: 16h (horário de Brasília)
