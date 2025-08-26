Base em campo!

Jogos de hoje (26/08/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 26/08/25 09h43
Palmeiras enfrenta o Bragantino na final do Brasileirão Sub-20
Palmeiras enfrenta o Bragantino na final do Brasileirão Sub-20. Foto: Divulgação/ Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje:

Final do Brasileirão Sub-20

Palmeiras × Red Bull Bragantino

Onde assistir: SporTV

Horário: 21h (horário de Brasília).

Local: Allianz Parque

Brasileirão Sub-17

Vasco x Corinthians

Onde assistir: Sem transmissão confirmada

Horário: 15h (horário de Brasília)

Flamengo x Juventude

Onde assistir: Sem transmissão confirmada

Horário: 15h (horário de Brasília)

Palmeiras x Bahia

Onde assistir: Sem transmissão confirmada

Horário: 16h (horário de Brasília)

