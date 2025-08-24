Brasil leva título da Copa do Mundo de futebol 7 em ambas as categorias, em Curitiba

O Arena Velódromo, no Jardim Botânico, foi palco de duas finais emocionantes que consagraram o Brasil como campeão da Copa do Mundo de Futebol 7 nas categorias masculina e feminina na tarde deste domingo (24). A torcida curitibana acompanhou de perto a conquista do sexto título mundial do Brasil.
Na categoria feminina, a equipe brasileira, que contou com a presença da ex-jogadora Formiga no elenco, enfrentou o México na final. O duelo carregava um histórico de rivalidade: no Mundial de 2023, o Brasil havia perdido para as mexicanas. Desta vez, as brasileiras garantiram a revanche, vencendo por 2 a 1.
No primeiro tempo, Thais Andrade abriu o placar para o Brasil, mas a equipe mexicana empatou pouco antes do intervalo. No segundo tempo, Jéssica marcou aos 12 minutos, com um chute preciso no canto direito do gol, garantindo a vitória brasileira e o título da competição.
Logo após a conquista feminina, a atenção se voltou para a final masculina. O Brasil enfrentou a Itália em um duelo disputadíssimo e garantiu a vitória por 3 a 2. Aos 12 minutos do primeiro tempo, a Itália abriu o placar, mas o meio-campista Chaveirinho empatou aos 19 minutos, marcando contra os italianos.
Pouco depois, os europeus chegaram a virar o placar, mantendo a tensão até o segundo tempo. Já no início da segunda etapa, Canhoto marcou aos seis minutos, dando nova vantagem para o Brasil.
Aos 27 minutos, Chaveirinho converteu um pênalti com um chute forte no canto esquerdo do goleiro italiano, garantindo o sexto título mundial para a seleção brasileira. A torcida presente no velódromo celebrou a conquista com entusiasmo, encerrando a competição que acontecia desde quinta-feira (21) em Curitiba.