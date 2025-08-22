Formiga estreia em Curitiba e aquece Copa do Mundo de Futebol 7

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde quinta-feira (22), Curitiba é palco da Copa do Mundo de Futebol 7. Com seleções de 16 países, o Brasil é representado tanto no feminino, quanto no masculino. Formiga, estrela do futebol brasileiro, é uma das jogadoras que veste a camisa verde e amarela na competição.

A atleta é considerada a maior vencedora da história do futebol feminino, com seis títulos da Copa América Feminina, duas medalhas de prata em Olimpíadas, três ouros nos Jogos Pan-Americanos e tricampeã da Libertadores de clubes. Apesar do extenso currículo, ela contou à Tribuna do Paraná que é a primeira vez em Curitiba.

+ Leia mais Copa do Mundo de Futebol 7: Brasil x Argentina no Jardim Botânico

“É a primeira vez na cidade, confesso, principalmente para jogar, nunca tinha vindo. Espero voltar com tempo para conhecer melhor, sei que tem várias coisas bem atrativas”, disse.

Há dois anos ela joga pela seleção brasileira de Futebol 7. Segundo a atleta, ela está feliz por poder jogar na competição e alegrar o público. Para Formiga, o esporte é uma ferramenta necessária de transformação. Assista ao vídeo.

“É importante integrar esses jovens, essas crianças. Que eles consigam manter esse tipo de ambiente aqui na cidade”, afirma.

A Copa do Mundo de Futebol 7 acontece até domingo (24) no Velódromo do Jardim Botânico, no ginásio do Tarumã e no ginásio do Clube Mercês. O mais legal de tudo é que a entrada é gratuita, basta chegar.

Amor que passa de geração

Quem estava entre os inúmeros torcedores na tarde desta sexta (22), era a família de Anthony Oliveira, de um ano. Apesar da pouca idade, o pai Giovani Oliveira, de 27 anos, e o avô Joaquim Gomes, de 75 anos, dizem que o bebê é apaixonado pelo esporte.

Enquanto a esposa trabalhava, Giovani resolveu levar o filho e o sogro pra ver de perto a seleção brasileira. Segundo ele, o menino não tira a bola do pé.

“É toda hora. Viemos trazer ele pois é a felicidade dele”, explica.

Giovani é de Curitiba, mas o coração é santista. Ele conta que não foi a primeira vez do filho em um jogo, pois já havia dado um jeito de levar o filho para assistir um jogo do Santos.

“É meião do Santos, bermuda dos Santos, é tudo do Santos, igual o pai”, contou o avô.

Anthony é apaixonado por futebol, igual o pai e o avô. Foto: Carol Maltaca/Tribuna do Paraná

Democratização do esporte

Para Professor Euler, secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, a iniciativa é de se comemorar, visto que ela contribui com a divulgação de Curitiba para outros países. Além disso, ele destaca que, por ser gratuito, muitas famílias estão tendo acesso a esse tipo de evento que, de outras maneiras, talvez não teriam.

“Curitiba tem se transformado em um grande ponto de referência do esporte mundial. Só este ano, nós tivemos: Red Bull Showrun, Copa do Mundo de Escalada, STU, campeonato de skate, e agora a Copa do Mundo de Futebol 7”, comenta.

Copa do Mundo de Futebol 7 tem clássico Brasil x Argentina no Jardim Botânico

Para Clesio Prado, Diretor de Fomento e Promoção do Esporte no Governo do Paraná, o Estado está extremamente feliz por receber mais um grande campeonato. O objetivo, segundo Prado, é de que o Paraná entre na rota dos campeonatos mundiais.

“Esse é o papel do poder público: oportunizar, e isso potencializa o desenvolvimento econômico e oportuniza o acesso à população”, ressalta.

Próximos jogos

No primeiro jogo, a seleção brasileira feminina ganhou contra a Itália, de 5×1. O time masculino enfrentou o Japão e ganhou de 1×0.

Nesta sexta-feira (22), a seleção masculina ganhou da Argentina de 5×0, e a mulherada jogou contra a Colômbia. Nos próximos jogos, o Brasil vai enfrentar El Salvador.

Além do Brasil, participam da competição: México, Chile, Cazaquistão, Equador, Japão, Moçambique, Uruguai, Itália, Rússia, Colômbia, Argentina, Sérvia, Hong Kong, Belize e El Salvador.