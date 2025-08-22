Curitiba recebe o clássico Brasil x Argentina, que acontece logo mais às 15h15, no Jardim Botânico, pela Copa do Mundo de Futebol 7. Desde quinta-feira (21), a cidade se transformou na capital internacional do futebol 7, recebendo nada menos que 18 seleções masculinas e femininas de todos os cantos do planeta. Confira os confrontos a seguir!
A rapaziada do masculino também encara o El Salvador nesta sexta-feira às 21h30. Já a seleção feminina encara a Colômbia nesta sexta-feira (22) às 16h30, também no Jardim Botânico.
Fase de grupos
No torneio feminino, as seleções foram distribuídas em três grupos, compostos por três ou quatro equipes cada. Ao final da fase de grupos, as últimas colocadas de cada chave serão eliminadas, enquanto as oito melhores campanhas avançam para os playoffs, onde começa a disputa eliminatória rumo ao título.
Já no torneio masculino, a primeira fase conta com sete grupos, cada um com três seleções. Os líderes de cada grupo e os quatro melhores segundos colocados garantem vaga direta nas oitavas de final. As demais equipes ainda terão uma chance extra na repescagem, que definirá cinco vagas adicionais para as quartas de final.
De graça
E olha só que legal: toda essa festa esportiva terá entrada gratuita! Os jogos acontecerão em locais estratégicos da cidade: no Velódromo anexo ao Jardim Botânico, no ginásio do Tarumã e no ginásio do Clube Mercês. Uma estrutura de primeira para receber os craques da modalidade.
Em 2018
Após sediar a competição em 2018, Curitiba volta a ser palco da Copa do Mundo de Futebol 7, consolidando-se como referência internacional na modalidade. Com partidas de alto nível técnico e transmissão global, o torneio movimenta não apenas o cenário esportivo, mas também o turismo local, atraindo atletas, ex-jogadores e delegações de 16 países.
O DNA do evento é internacional mesmo! As equipes que competem nesta edição são Brasil, México, Chile, Cazaquistão, Equador, Japão, Moçambique, Uruguai, Itália, Rússia, Colômbia, Argentina, Sérvia, Hong Kong, Belize e El Salvador. Uma verdadeira festa dos continentes!
Mundial de Clubes
E para os ferro-fãs do futebol 7, a primeira parada é apenas o começo da viagem. Depois da Copa do Mundo de seleções, Curitiba abrigará o Mundial de Clubes da modalidade, que ocorrerá de segunda-feira (25) até quarta-feira (27), nos mesmos locais. A competição contará com 21 equipes masculinas e 11 femininas, incluindo o atual campeão mundial, o Jardim (Brasil).
Tabela
E para quem está curioso sobre os grupos, confiram a divisão:
Categoria Masculina
Grupo A – México, Moçambique, Hong Kong e Colômbia
Grupo B – Brasil, El Salvador, Japão e Argentina
Grupo C – Itália, Sérvia, Austrália e Uruguai
Categoria Feminina
Grupo A – Brasil, Itália e Colômbia
Grupo B – México, El Salvador e Argentina
O Velódromo fica na Rua Dr. Jorge Meyer Filho, 1.210, no Jardim Botânico.