SEXTOU COM FUTEBOL!!

Jogos de hoje (22/08/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 22/08/25 11h49
Chapecoense joga hoje na serie B
Chapecoense joga hoje na Serie B contra o Novorizontino. Foto: Divulgação/Chapecoense

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje!:

Campeonato Brasileiro – Série B

19h00 – Athletic Club x Chapecoense
Onde assistir: ESPN e Disney+

21h35 – Criciúma x Novorizontino
Onde assistir: RedeTV!, Disney+ Premium, YouTube (Desimpedidos)

Inglaterra

16h00 – West Ham x Chelsea (Premier League)
Onde assistir: ESPN e Disney+

Alemanha

15h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig (Bundesliga)
Onde assistir: Sportv, OneFootball, CazéTV, XSports

França

12h00 – Olympique de Marselha x Paris FC (Ligue 1)
Onde assistir: Disney+

14h00 – Nice x Auxerre (Ligue 1)
Onde assistir: Disney+

15h45 – PSG x Angers (Ligue 1)
Onde assistir: CazéTV

16h05 – Lyon x Metz (Ligue 1)
Onde assistir: Disney+

Espanha

16h30 – Real Betis x Alavés (La Liga)
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna