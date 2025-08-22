Jogos de hoje (22/08/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Confira os jogos de hoje!:
Campeonato Brasileiro – Série B
19h00 – Athletic Club x Chapecoense
Onde assistir: ESPN e Disney+
21h35 – Criciúma x Novorizontino
Onde assistir: RedeTV!, Disney+ Premium, YouTube (Desimpedidos)
Inglaterra
16h00 – West Ham x Chelsea (Premier League)
Onde assistir: ESPN e Disney+
Alemanha
15h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig (Bundesliga)
Onde assistir: Sportv, OneFootball, CazéTV, XSports
França
12h00 – Olympique de Marselha x Paris FC (Ligue 1)
Onde assistir: Disney+
14h00 – Nice x Auxerre (Ligue 1)
Onde assistir: Disney+
15h45 – PSG x Angers (Ligue 1)
Onde assistir: CazéTV
16h05 – Lyon x Metz (Ligue 1)
Onde assistir: Disney+
Espanha
16h30 – Real Betis x Alavés (La Liga)
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium