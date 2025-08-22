Jogos de hoje (22/08/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje!:

Campeonato Brasileiro – Série B

19h00 – Athletic Club x Chapecoense

Onde assistir: ESPN e Disney+

21h35 – Criciúma x Novorizontino

Onde assistir: RedeTV!, Disney+ Premium, YouTube (Desimpedidos)

Inglaterra

16h00 – West Ham x Chelsea (Premier League)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Alemanha

15h30 – Bayern de Munique x RB Leipzig (Bundesliga)

Onde assistir: Sportv, OneFootball, CazéTV, XSports

França

12h00 – Olympique de Marselha x Paris FC (Ligue 1)

Onde assistir: Disney+

14h00 – Nice x Auxerre (Ligue 1)

Onde assistir: Disney+

15h45 – PSG x Angers (Ligue 1)

Onde assistir: CazéTV

16h05 – Lyon x Metz (Ligue 1)

Onde assistir: Disney+

Espanha

16h30 – Real Betis x Alavés (La Liga)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium