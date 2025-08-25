Memphis Depay é duvida para o Corinthians no jogo contra o Athletico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corinthians vai enfrentar o Athletico pelas quartas da Copa do Brasil. O primeiro jogo será na Ligga Arena, às 21h30 de quarta-feira, e o gramado sintético já tem colocado preocupações na comissão técnica de Dorival Júnior.

GARRO COMEÇOU NO BANCO CONTRA O VASCO

Para evitar desgaste físico no meia Garro, o treinador preferiu colocá-lo apenas na segunda etapa. Dorival citou a fala do argentino sobre não conseguir atuar por três jogos seguidos e falou do gramado do Furacão, como pontos que o fizeram poupar Garro no primeiro tempo, na vitória sobre a equipe carioca.

“Primeiro por essa colocação, feita por ele próprio. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro aspecto, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. “

Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho direito chamada tendinopatia patelar, que tem sido observada pelo Corinthians desde o ano passado, mas que fez o atleta precisar de um período de descanso após a conquista do Paulistão deste ano.

“Isso tudo foi muito conversado com ele, com o Departamento Físico, e teremos o jogo do Palmeiras na sequência. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos. E podem ter certeza que daqui para frente nós vamos ter que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida.”

MEMPHIS ESTÁ EM TRANSIÇÃO FÍSICA

Apesar do camisa 10 ter publicado em suas redes sociais que “está de volta”, Dorival disse na coletiva que o holandês ainda passa pela transição. Memphis saiu com dores na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e posteriormente teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

“Memphis vem numa recuperação. Está acelerando o processo, ainda em transição, mas naturalmente é um pouco mais consciente em relação ao que estava na semana anterior.”

No confronto contra o Palmeiras, no gramado sintético, o meia André Carrillo também saiu machucado. O atleta sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e precisou ser substituído com dores no duelo.

O atacante não está garantido no embate contra a equipe paranaense e, ainda que esteja de volta no confronto, não deverá atuar por 90 minutos.