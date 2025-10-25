Jogos de hoje (25/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Atlético-MG x Ceará
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
Vitória x Corinthians
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador
Transmissão: Premiere
Fluminense x Internacional
Horário: 17h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Prime Video
Sport x Mirassol
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, Recife
Transmissão: Premiere
Fortaleza x Flamengo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Transmissão: Premiere
São Paulo x Bahia
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo
Transmissão: Premiere e SporTV
Campeonato Brasileiro – Série B
Athletic Club x América-MG
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei
Transmissão: Disney+
Volta Redonda x Coritiba
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Transmissão: Disney+
Paysandu x Avaí
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Curuzu (Evandro Almeida), Belém
Transmissão: Disney+
Criciúma x Goiás
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
Transmissão: Disney+