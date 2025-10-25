Não perca!!

Jogos de hoje (25/10/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Athletico x Corinthians
Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Atlético-MG x Ceará
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere

Vitória x Corinthians
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador
Transmissão: Premiere

Fluminense x Internacional
Horário: 17h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Prime Video

Sport x Mirassol
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, Recife
Transmissão: Premiere

Fortaleza x Flamengo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Transmissão: Premiere

São Paulo x Bahia
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo
Transmissão: Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro – Série B

Athletic Club x América-MG
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei
Transmissão: Disney+

Volta Redonda x Coritiba
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Transmissão: Disney+

Paysandu x Avaí
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Curuzu (Evandro Almeida), Belém
Transmissão: Disney+

Criciúma x Goiás
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
Transmissão: Disney+

