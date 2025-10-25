Jogos de hoje (25/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Atlético-MG x Ceará

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Transmissão: Premiere

Vitória x Corinthians

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador

Transmissão: Premiere

Fluminense x Internacional

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Prime Video

Sport x Mirassol

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife

Transmissão: Premiere

Fortaleza x Flamengo

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza

Transmissão: Premiere

São Paulo x Bahia

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo

Transmissão: Premiere e SporTV

Campeonato Brasileiro – Série B

Athletic Club x América-MG

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del-Rei

Transmissão: Disney+

Volta Redonda x Coritiba

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Transmissão: Disney+

Paysandu x Avaí

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Banpará Curuzu (Evandro Almeida), Belém

Transmissão: Disney+

Criciúma x Goiás

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma

Transmissão: Disney+