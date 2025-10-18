Surfe: Samuel Pupo é campeão em Saquarema e se aproxima da elite mundial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Samuel Pupo voltou a fazer história em Saquarema. O paulista venceu neste sábado a etapa brasileira do Challenger Series, divisão de acesso ao Circuito Mundial da WSL, e deu um passo importante rumo ao retorno à elite do surfe.

Na grande final, Samuel superou o havaiano Eli Hanneman com uma atuação sólida e estratégica, dominando a bateria do início ao fim.

Essa foi a segunda conquista de Samuel em Saquarema ele também havia vencido o evento em 2023 e o recoloca definitivamente na briga por uma vaga no Championship Tour (CT) de 2026.

“Eu não acredito que venci aqui de novo. Não fiz grandes notas, mas avancei, e a final foi igual. É inacreditável, estou muito feliz. Minha carreira se resume a resiliência, muitos anos de luta, terceira vez caindo no corte? acho que só Deus e minha família pra seguir dando suporte. Sabia que precisava de um grande resultado, e ganhar aqui de novo é incrível. Mais um troféu pra casa”, comemorou Samuel Pupo.

Na decisão, Samuel mostrou melhor leitura das ondas e precisão nas manobras. Suas notas de 5,17 e 5,00 foram suficientes para superar os 5,50 e 4,00 de Hanneman, que ainda tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu tirar o título do brasileiro.

O resultado teve grande impacto no ranking. Samuel, que começou o evento na 13ª posição, saltou 11 lugares e agora aparece em segundo, dentro da zona de classificação ao CT. Já Hanneman assumiu a liderança geral após a boa campanha no Brasil.

Com o título, Samuel chega fortalecido para a reta final da temporada. Restam apenas duas etapas no calendário: a penúltima será em Pipeline, no Havaí, em janeiro a primeira vez que o local mais icônico do surfe recebe o Challenger Series, e a decisão acontecerá em Newcastle, na Austrália, em março.

Além de Samuel, o Brasil segue com Mateus Herdy entre os dez primeiros colocados do ranking. O catarinense, que começou a etapa em quarto, caiu para o sétimo lugar após ser eliminado no round dos 32 melhores.