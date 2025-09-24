Jogos de hoje (24/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Noite de copa!!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Libertadores

Palmeiras x River Plate

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz parque

Transmissão: TV Globo, GE TV e Disney+

Copa Sul-Americana

Atlético-MG x Bolívar

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena MRV

Transmissão: Disney+

Campeonato Brasileiro – Série A

Vasco x Bahia

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: São Januário

Transmissão: Prime Vídeo

Grêmio x Botafogo

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Vila Nova x Cuiabá

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Transmissão: Disney+

CRB x Botafogo-SP

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé

Transmissão: Disney+

Athletic x Athletico

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal

Transmissão: Disney+

Operário x Amazonas

Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

Local:Estádio Germano Krüger

Transmissão: Disney+

Volta Redonda x Remo

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira

Transmissão: Disney+