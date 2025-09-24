Noite de copa!!

Jogos de hoje (24/09/25): Quem joga e onde assistir?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Libertadores

Palmeiras x River Plate
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz parque
Transmissão: TV Globo, GE TV e Disney+

Copa Sul-Americana

Atlético-MG x Bolívar
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Disney+

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série A

Vasco x Bahia
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: São Januário
Transmissão: Prime Vídeo

Grêmio x Botafogo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Premiere

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série B

Vila Nova x Cuiabá
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)
Transmissão: Disney+

CRB x Botafogo-SP
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé
Transmissão: Disney+

Athletic x Athletico
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Disney+

Operário x Amazonas
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local:Estádio Germano Krüger
Transmissão: Disney+

Volta Redonda x Remo
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Raulino de Oliveira
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna