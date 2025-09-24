Jogos de hoje (24/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Copa Libertadores
Palmeiras x River Plate
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz parque
Transmissão: TV Globo, GE TV e Disney+
Copa Sul-Americana
Atlético-MG x Bolívar
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Disney+
Campeonato Brasileiro – Série A
Vasco x Bahia
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: São Januário
Transmissão: Prime Vídeo
Grêmio x Botafogo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Vila Nova x Cuiabá
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)
Transmissão: Disney+
CRB x Botafogo-SP
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé
Transmissão: Disney+
Athletic x Athletico
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Disney+
Operário x Amazonas
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local:Estádio Germano Krüger
Transmissão: Disney+
Volta Redonda x Remo
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Raulino de Oliveira
Transmissão: Disney+