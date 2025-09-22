CBF e Conmebol falam sobre fair play financeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O encontro de mais de três horas entre o presidente da CBF, Samir Xaud, e o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na última sexta-feira (19), em Assunção, marcou um importante passo para a reaproximação entre as entidades.

A reunião aconteceu em um momento delicado, especialmente após a CBF ter adotado postura crítica em relação à Conmebol depois do jogo na Bolívia. Na ocasião, a entidade brasileira atribuiu à confederação sul-americana a responsabilidade por coibir problemas como arbitragem, comportamento inadequado de gandulas e da polícia local durante a partida.

Um dos principais temas do encontro foi o fair play financeiro. A CBF compartilhou com a Conmebol como estão avançando as discussões sobre o tema no Brasil, onde já foram realizadas três reuniões do grupo de trabalho com os clubes. A entidade sul-americana demonstrou interesse em implementar projeto semelhante para os torneios que organiza.

Além disso, as duas confederações manifestaram intenção de trabalhar conjuntamente em outras frentes importantes para o futebol continental, como o aprimoramento da arbitragem e ações de combate ao racismo.

Embora a CBF tenha interesse em convencer a Conmebol a modificar o sistema de vagas diretas do Brasil na Libertadores, buscando reduzir o número de datas dos clubes brasileiros no torneio, o assunto relacionado ao calendário não foi tratado neste encontro.

A entidade brasileira deve divulgar nas próximas semanas o desenho do próprio calendário para a temporada.