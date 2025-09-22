Com lotação máxima, 3ª Run For Health vai parar Curitiba

No próximo domingo (28/09) de setembro (domingo), Curitiba recebe a 3ª edição da corrida de rua Run For Health. Realizada pelo Grupo Risotolândia, o evento tem apoio da Tribuna e será realizado na Arena da Baixada, confirmando o sucesso da iniciativa que une esporte, saúde e solidariedade. Restam poucas vagas apenas na categoria kids e duplas.

A Run For Health foi criada com o propósito de incentivar hábitos saudáveis, aproximar a comunidade e transformar vidas e, em sua terceira edição, já se consolidou como um evento que vai além da prática esportiva.

As inscrições contribuirão para doações de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social, mostrando que cada quilômetro percorrido também é um passo em direção à solidariedade. Em 2023, foram entregues 540 cestas. Em 2024, o número subiu para 950 cestas de alimentos. E, nesta edição de 2025, o resultado vai superar novamente esse impacto, com o apoio de empresas parceiras, patrocinadores e da sociedade e a confirmação de 1.200 atletas inscritos.

Modalidades e participação

A largada será às 7h, com provas de 5 km e 10 km (individual, duplas mistas e grupos de cinco participantes), além das categorias infantil (crianças de 4 a 14 anos, com distâncias de 100 a 800 metros) e AcD (atletas com deficiência – visual ou cadeirantes).

Todos os inscritos receberão um kit especial com chip de cronometragem, camiseta oficial, número de peito e brindes exclusivos. Os participantes que concluírem a prova terão medalha de finisher e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus. Na categoria Kids, todas as crianças receberão medalhas, incentivando desde cedo a prática esportiva.

Mais que uma corrida, um movimento

A Run For Health é organizada pela SPORTION, agência especializada em provas esportivas, garantindo qualidade, segurança e suporte aos atletas. Mas, acima de tudo, é um evento que se transformou em um movimento coletivo de cidadania e solidariedade. O Grupo Risotolândia reforça seu compromisso de gerar impacto social positivo e estimular práticas de bem-estar e saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.