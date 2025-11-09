Jogos de hoje (09/11/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A



Corinthians x Ceará

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena — São Paulo (SP)

Transmissão: Globo / Premiere



Cruzeiro x Fluminense

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Mineirão — Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Globo / Premiere



Flamengo x Santos

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere



Vitória x Botafogo

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Barradão — Salvador (BA)

Transmissão: Globo / Premiere



Mirassol x Palmeiras

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião) — Mirassol (SP)

Transmissão: Amazon Prime



Fortaleza x Grêmio

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Castelão — Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B



Criciúma x Atlético-GO

Horário: 17h00 (Horário de Brasília)

Local: Heriberto Hülse — Criciúma (SC)

Transmissão: Disney+ / ESPN



CRB x Operário-PR

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Rei Pelé — Maceió (AL)

Transmissão: Disney+ / ESPN



Paysandu x Coritiba

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu) — Belém (PA)

Transmissão: Disney+ / ESPN.