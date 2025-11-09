Anota ai!

Jogos de hoje (09/11/25): Quem joga e onde assistir?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 10/11/25 10h01
Cruzeiro joga hoje contra o Bahia.
Cruzeiro joga hoje Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A


Corinthians x Ceará
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Neo Química Arena — São Paulo (SP)
Transmissão: Globo / Premiere


Cruzeiro x Fluminense
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Mineirão — Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Globo / Premiere


Flamengo x Santos
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere


Vitória x Botafogo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Barradão — Salvador (BA)
Transmissão: Globo / Premiere


Mirassol x Palmeiras
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião) — Mirassol (SP)
Transmissão: Amazon Prime


Fortaleza x Grêmio
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Castelão — Fortaleza (CE)
Transmissão: Premiere

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série B


Criciúma x Atlético-GO
Horário: 17h00 (Horário de Brasília)
Local: Heriberto Hülse — Criciúma (SC)
Transmissão: Disney+ / ESPN


CRB x Operário-PR
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Rei Pelé — Maceió (AL)
Transmissão: Disney+ / ESPN


Paysandu x Coritiba
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzu) — Belém (PA)
Transmissão: Disney+ / ESPN.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna