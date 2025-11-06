Jogador do Red Bull Bragantino visita criançada no Centro de Esporte e Lazer que o formou

O Centro de Esporte e Lazer Santa Rita, lá no Tatuquara, recebeu nesta quarta-feira (5/11) uma visita ilustre que fez a criançada ficar de olho arregalado. O centroavante Rodrigo Endrio, hoje defendendo as cores do Red Bull Bragantino, voltou às origens para um bate-papo com os pequenos sobre os caminhos (nem sempre fáceis) para chegar ao futebol profissional.

Com apenas 18 anos, o guri que começou no futsal sob o olhar atento do professor Alexandre de Almeida no programa Escola+Esporte=10, hoje já é realidade no futebol brasileiro. Rodrigo fez questão de contar como tudo começou ali mesmo, quando tinha apenas 11 anos e o sonho de ser jogador parecia distante para um menino da periferia.

“Esse projeto fez eu ficar longe das ruas e me tornou um menino melhor. Voltar ao lugar que me formou e falar com todas essas crianças é uma sensação indescritível”, contou Rodrigo durante a conversa com a piazada.

Depois do início no EE10, o atacante deu mais um passo importante nas Seleções de Desempenho, onde recebeu treinamento especializado. O professor Alexandre, que acompanhou os primeiros passos do atleta, não escondeu o orgulho ao ver seu ex-aluno retornando como exemplo.

“Ter a oportunidade de ver um menino que iniciou a sua trajetória aqui, enfrentou todas as dificuldades e chegou lá é muito bom. A conversa foi muito valiosa para os meninos, que puderam ver que todo o esforço pode valer a pena”, disse o professor Alexandre de Almeida.

A história do guri curitibano ganhou novos capítulos em agosto de 2022, quando se mudou para Santa Catarina para defender a categoria Sub-15 da Chapecoense. O talento era tanto que, em 2023, assinou seu primeiro contrato profissional e se tornou o jogador mais jovem a disputar uma partida pelo time principal do clube catarinense.

Durante o encontro no Santa Rita, o coordenador do projeto Esporte+Escola=10, Marcelo Kimura, fez questão de agradecer a todos os envolvidos na formação dos jovens atletas. “Queria agradecer a todo o trabalho que é realizado no EE10, porque é muito importante. Nós fazemos uma pequena parcela de todo o trabalho, a maior parte fica com o professor e com os pais”, ressaltou o coordenador.

O programa que revelou Rodrigo continua firme e forte, atendendo crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Além do futebol que revelou o atacante, a garotada pode praticar badminton, ballet, artes marciais, BMX, tênis de mesa, voleibol, xadrez e várias outras modalidades. As inscrições seguem abertas no Portal Curitiba em Movimento.