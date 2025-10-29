Com inscrições esgotadas, Curitiba vai sediar Ironman em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Ironman e a Unlimited Sports anunciaram que a cidade de Curitiba sediará a mais nova etapa do Ironman 70.3 no Brasil. A prova oferece um desafio extremo aos competidores e já é realizada em Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju e Brasília. Na capital paranaense, a competição que reúne percursos de corrida, natação e ciclismo será no dia 8 de março de 2026. As inscrições, abertas no dia 23 de outubro, esgotaram rapidamente.

“Estamos muito animados em trazer as provas do IRONMAN 70.3 para Curitiba, uma cidade com forte tradição esportiva e uma das maiores comunidades de triatlo do Brasil”, disse Joanna Jordan, vice-presidente e diretora geral da América Latina do Grupo IRONMAN. “Com seu percurso único e atmosfera acolhedora, Curitiba promete ser uma adição notável ao nosso calendário. Estamos entusiasmados em ver a expansão contínua das provas”.

+ Veja mais: João Fonseca sobe para 28º do mundo e acumula R$ 13,7 milhões em premiações na ATP

Segundo os organizadores, Curitiba oferece uma combinação de cultura esportiva, beleza natural e infraestrutura. “Os atletas vivenciarão um percurso de ciclismo inspirador, uma corrida panorâmica pelo icônico Parque Barigui e uma atmosfera na linha de chegada digna da tradição IRONMAN”, disse Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, proprietária e operadora das provas da marca no Brasil.

O triatlo Iroman 70.3 Curitiba contará com 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, seguidos por um percurso de ciclismo de 90,1 km em circuito único e por 21,1 km de corrida no Parque Barigui, onde também estarão localizados a Vila Ironman e a linha de chegada.

+ Leia mais: Clássico de Curitiba, Restaurante Imperial volta a abrir pro jantar

O triatlo Ironman 70.3 Curitiba vai oferecer vagas classificatórias para o Campeonato Mundial de Triatlo de 2026, que acontecerá em Nice, França, nos dias 12 e 13 de setembro de 2026.

Dúvidas de atletas podem ser encaminhadas para contato@ulsp.com.br. Para mais informações sobre o evento, basta acessar o site oficial.