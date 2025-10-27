João Fonseca sobe para 28º do mundo e acumula R$ 13,7 milhões em premiações na ATP

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, fez João Fonseca subir 18 posições no ranking do tênis profissional. O brasileiro de 19 anos chegou ao 28º lugar, sua melhor colocação na curta carreira -ele havia terminado 2024 como 145º-, e acumula R$ 13,7 milhões em premiação.

João Fonseca venceu, neste domingo (26), o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4). O título suíço garantiu uma premiação de 549 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões).

Com a vitória, ele já tem o quinto melhor ranking de um brasileiro na história, atrás de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni.

João acumula 25 vitórias e 15 derrotas na carreira (6 a 4 em Grand Slams). Em dezembro do ano passado, surpreendeu ao ganhar o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada com 20 anos de idade ou menos, suscitando comparações com o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, e o italiano Jannik Sinner, número 2, que também venceram o torneio aos 18 anos, em 2021 e 2019, respectivamente.

Logo na sequência, emendou outra vitória, no Challenger de Camberra, inaugurando o ano com um troféu, e passou pelo qualificatório do Australian Open, caindo na segunda rodada da chave principal do primeiro Grand Slam do ano.

Torneios challenger são geralmente disputados por jovens em início de carreira no circuito profissional, em busca dos primeiros pontos para o ranking. Em seguida, há os torneios de nível ATP, divididos nas categorias 250, 500 e Masters 1000, relativas ao número de pontos distribuídos ao campeão.

No topo da hierarquia, estão os quatro Grand Slams -Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open-, que dão 2.000 pontos cada um ao vencedor.

Em fevereiro deste ano, mais um salto adiante. Após deixar para trás quatro argentinos (e um tcheco), levantou a taça do ATP 250 de Buenos Aires, tornando-se o mais jovem brasileiro campeão em um torneio da elite do circuito mundial.

Venceria mais um troféu, em março, em Phoenix, nos EUA, chegando pela primeira vez ao top 60 do mundo, de onde não saiu mais desde junho. Alcançou a terceira rodada nos Masters 1000 de Madri e Cincinnati, e nos Grand Slams de Roland Garros e Wimbledon.

O próximo desafio do brasileiro deverá ser pelo Masters 1000 de Paris. Na primeira partida ele enfrentará o canadense Denis Shapovalov, a quem João venceu nas quartas de final na Suíça -o rival desistiu no terceiro set, quando perdia por 4 a 1.